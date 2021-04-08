Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» офіційно перейменували на «Дніпро». Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в четвер, 8 квітня.

«Стара назва аеропорту "Дніпропетровськ" залишилася остаточно в минулому. У сертифікатах аеродрому, збірнику аеронавігаційної інформації, в інформаційних матеріалах, а також в реєстрах нинішній аеропорт вже має назву "Днiпро"», – зазначено в повідомленні.

Він додав, що цієї весни жителі Дніпра і Дніпропетровської області зможуть проголосувати, на честь якого знакового історичного діяча назвуть новий аеропорт.

З його слів, до кінця наступного року почне функціонувати новий термінал, до якого перенаправлять і всі літаки, а до кінця 2023 року в Дніпрі буде нова злітно-посадкова смуга.

Нагадаємо, що у 2016 році Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ у Дніпро в рамках виконання закону про декомунізацію, проте область досі офіційно назвивається Дніпропетровською.