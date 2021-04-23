МОК дозволив використовувати музику Чайковського замість гімну Росії на олімпіадах
Через санкції російські спортсмени не можуть виступати під своїми національними символами
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив Олімпійському комітету Росії (ОКР) замінити гімн Росії фрагментом з Концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського. Таке рішення пов’язано з тим, що російським спортсменам через санкції тимчасово заборонено виступати під своїми національними символами. Тому на літній Олімпіаді в Токіо і зимовій – у Пекіні росіяни виступатимуть як нейтральні спортсмени.
За повідомленням ОКР, Запропонований російською стороною фрагмент з Концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського затвердили як музичний супровід протокольних заходів за участю Команди Олімпійського комітету Росії на Іграх в Токіо, які пройдуть влітку 2021 року, та Пекіні (лютий 2022 року).
Найближчим часом МОК направить відповідні листи в усі міжнародні спортивні федерації з літніх і зимових олімпійських видів спорту, в Міжнародний паралімпійський комітет і Оргкомітети Олімпійських ігор в Токіо та Пекіні.
У липні 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство підозрювало 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил.
25 листопада 2019 року Комітет із відповідності ВАДА запропонував відсторонити Росію від міжнародних турнірів на 4 роки.
17 грудня 2020 року Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав обґрунтованим рішення ВАДА позбавити Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) статусу відповідності та застосував санкції до РФ строком на два роки.
Згідно з санкціями, які закінчаться в кінці 2022 року, російські спортсмени зможуть виступати як нейтральні, тобто без національної символіки.