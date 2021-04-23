Літні Олімпійські ігри пройдуть у Токіо в липні 2021 року

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив Олімпійському комітету Росії (ОКР) замінити гімн Росії фрагментом з Концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського. Таке рішення пов’язано з тим, що російським спортсменам через санкції тимчасово заборонено виступати під своїми національними символами. Тому на літній Олімпіаді в Токіо і зимовій – у Пекіні росіяни виступатимуть як нейтральні спортсмени.

За повідомленням ОКР, Запропонований російською стороною фрагмент з Концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського затвердили як музичний супровід протокольних заходів за участю Команди Олімпійського комітету Росії на Іграх в Токіо, які пройдуть влітку 2021 року, та Пекіні (лютий 2022 року).

Найближчим часом МОК направить відповідні листи в усі міжнародні спортивні федерації з літніх і зимових олімпійських видів спорту, в Міжнародний паралімпійський комітет і Оргкомітети Олімпійських ігор в Токіо та Пекіні.

У липні 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство підозрювало 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил.

25 листопада 2019 року Комітет із відповідності ВАДА запропонував відсторонити Росію від міжнародних турнірів на 4 роки.

17 грудня 2020 року Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав обґрунтованим рішення ВАДА позбавити Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) статусу відповідності та застосував санкції до РФ строком на два роки.

Згідно з санкціями, які закінчаться в кінці 2022 року, російські спортсмени зможуть виступати як нейтральні, тобто без національної символіки.