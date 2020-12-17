Росію відсторонили від Олімпіади та чемпіонатів світу на два роки
Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс рішення щодо відсторонення Росії від Олімпіад. Мова йде про рішення Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) заборонити брати участь російським спортсменам в міжнародних турнірах під власним прапором та гімном протягом чотирьох років. Причиною стали масштабні махінації з допінг-контролем у російських спортсменів. В Росії намагалися оскаржити це рішення.
17 грудня CAS виніс рішення у цій справі. Він став на сторону WADA, підтримавши відсторонення російських спортсменів. Однак замість чотирьох років, скоротив дискваліфікацію до двох – до 16 грудня 2022 року. Таким чином російського прапора точно не буде на літній Олімпіаді в Токіо, яку перенесли на 2021 рік, а також зимової олімпіади в Пекіні, яка відбудеться на початку 2022 року.
Відкритим залишається участь збірної Росії з футболу у Чемпіонаті світу 2022 року.
За цей час росіяни якщо і зможуть взяти участь в Олімпіаді чи інших чемпіонатах світу, то лише під нейтральним прапором.
Рішення оскарженню не підлягає.