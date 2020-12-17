Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс рішення щодо відсторонення Росії від Олімпіад. Мова йде про рішення Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) заборонити брати участь російським спортсменам в міжнародних турнірах під власним прапором та гімном протягом чотирьох років. Причиною стали масштабні махінації з допінг-контролем у російських спортсменів. В Росії намагалися оскаржити це рішення.

17 грудня CAS виніс рішення у цій справі. Він став на сторону WADA, підтримавши відсторонення російських спортсменів. Однак замість чотирьох років, скоротив дискваліфікацію до двох – до 16 грудня 2022 року. Таким чином російського прапора точно не буде на літній Олімпіаді в Токіо, яку перенесли на 2021 рік, а також зимової олімпіади в Пекіні, яка відбудеться на початку 2022 року.

Відкритим залишається участь збірної Росії з футболу у Чемпіонаті світу 2022 року.

За цей час росіяни якщо і зможуть взяти участь в Олімпіаді чи інших чемпіонатах світу, то лише під нейтральним прапором.

Рішення оскарженню не підлягає.