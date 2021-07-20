Міжнародний олімпійський комітет вперше в історії замінив девіз Олімпійських ігор «Швидше, вище, сильніше» («Сitius, Аltius, Fortius»). Про це повідомив Reuters у вівторок, 20 липня.

Традиційний девіз «Швидше, вище, сильніше» був прийнятий засновником сучасних ігор П’єром де Кубертеном ще у 1894 році.

Члени комітету вирішили додати до старого девізу ще одне слово. Новий девіз відтепер виглядає як «Швидше, вище, сильніше – разом». Латиною – «Сitius, Аltius, Fortius – Сommunis».

Олімпійські ігри в Токіо

Літня Олімпіада має відбутися в Токіо з 23 липня до 9 серпня 2021 року. Вони мала пройти ще у 2020 році, але тоді через пандемію коронавірусу змагання перенесли на рік.

Увесь рік японці та МОК не могли визначитись: пускати глядачів на змагання чи ні. За менш як три тижні в японській столиці оголосили надзвичайний стан через ситуацію з коронавірусом. Це означає, що глядачів на олімпійських стадіонах точно не буде.