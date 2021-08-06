Телеведучий Анатолій Кузічев надів перуку і назвав трансгендерів «психопатами, яких треба лікувати»

Міжнародний олімпійський комітет вимагає пояснень від російського «Першого каналу» і телеканалу «Росія-1», які образили в своїх ефірах ЛГБТ-спортсменів. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зокрема, у програмах «Час покаже» на «Першому каналі» і «60 хвилин» на телеканалі «Росія-1» ведучі та учасники ображали британського стрибуна у воду, відкритого гея Тома Дейлі, який завоював на золоту медаль, а також трансгендерну учасницю змагань з важкої атлетики, новозеландку Лорел Хаббард.

Зокрема, член вищої ради партії «Єдина Росія» і заступник голови Парламентської асамблеї Ради Європи Петро Толстой називав їх «збоченцями» , а ведучий програми «Час покаже» Анатолій Кузічев, надів перуку з двома косичками і охарактеризував трансгендерів як «психопатів, яких треба лікувати».

У заяві МОК наголошується, що на Олімпійських іграх немає місця дискримінації, а організація вітає їх різноманітність та інклюзивність.

З огляду на це, Міжнародний олімпійський комітет вимагає пояснень від представників каналів через гомофобні заяви.