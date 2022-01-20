У четвер, 20 січня, парламент Молдови ввів режим надзвичайного стану після погроз російського «Газпрому» про припинення поставок газу. Про це повідомило місцеве видання NewsMaker.

За введення надзвичайного стану проголосували 58 депутатів, даний режим буде діяти протягом 60 днів. Прем'єрка Молдови Наталія Гаврилиця пояснила, що введення НС дасть змогу ухвалювати рішення, які «дозволять швидко забезпечити газом населення», зокрема відходячи від законодавчих норм.

Також надзвичайний стан дозволить оптимізувати споживання газу, ухвалити рішення, які дозволять операторам ринку швидко закуповувати та постачати газ та інші ресурси, інформувати населення про надзвичайну ситуацію та запровадити спеціальний режим щодо використання засобів телекомунікації.

Російський «Газпром» напередодні заявив, що припинить постачати газ Молдові з 20 січня, якщо та не сплатить аванс за січень. За першу половину місяця це 63 млн, але нині «Молдовагаз» не вистачає 25 млн. Країна просила «Газпром» відтермінувати виплату, але той відмовив.

Після цього уряд вирішив звернутися до парламенту із проханням ввести в країні НС. Передбачається, що після цього влада дасть відстрочку на оплату ПДВ для «Молдовагаз», а також виплатить в аванс компенсації населенню за січень, лютий та березень.

Схожа ситуація в країні була вже у жовтні 2021 року. Тоді також оголошували режим надзвичайної ситуації через дефіцит газу під час важких переговорів «Газпрому» та молдавської влади про новий контракт.