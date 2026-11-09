ЛЕП завдовжки 157 км перетинає 35 населених пунктів та веде до Кишинева

Молдова запустила лінію електропередач, яка зʼєднала країну з Румунією та енергетичною системою Європи. Крім того, Молдова відмовилася від купівлі російського газу, повідомила 8 листопада президентка країни Мая Санду.

Молдова та Румунія запустили ЛЕП на 400 кВ, яка веде з міста Вулканешти у прикордонній зоні з Румунією до Кишинева. За даними молдовського Міненерго, лінія має довжину 157 км, перетинає 35 населених пунктів та дозволить імпортувати електроенергію з Європи.

Крім того, президентка Молдови розповіла, що її країна відмовляється від купівлі російських енергоресурсів.

«Протягом десятиліть Москва використовувала енергетику для шантажу нас. Тепер це в минулому: Молдова не купує російського газу, а ще дві лінії електропередачі до Румунії вже будуються», – повідомила Санду.

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Загальна вартість проєкту становить близько 61 млн євро. Роботи виконували для того, щоб забезпечити можливість постачання електроенергії з європейської енергосистеми без залучення інфраструктури невизнаного Придністровʼя. За словами Санду, проєкт має стратегічне значення в контексті залежності енергосистеми від енерговузла «Кучурган» на підконтрольній Тирасполю території.

Нагадаємо, у жовтня Україна завершила основні роботи щодо прокладання додаткової лінії електропередач з Румунії на 110 кВ напруги. Лінія йде до Чернівецької області та може покрити понад половину необхідної потужності для роботи енергетичної інфраструктури, тепло- та водопостачання.