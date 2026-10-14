Лінія матиме напругу 110 Кв

Українська сторона завершила основні роботи щодо прокладання додаткової лінії електропередач з Румунії на 110 кВ напруги. Наразі дві країни опрацьовують технічні питання щодо її заживлення та початку імпорту електрики. Про це розповів начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко, повідомило «Суспільне.Чернівці».

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За словами керівника ОВА завдяки додатковій лінії Чернівецька область зможе заживити більшу частину критичної інфраструктури. Перевагу нададуть медичним та освітнім закладам.

«Роботи, які залежать від української сторони, ми виконали. Вони не очікували, що ми оперативно відреагуємо й будемо “стояти на кордоні”, а там є перетин до 2,5 км. Вони мають прокласти лінію через водойму – під нею або над нею», – розповів Руслан Осипенко.

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Лінію вже підготували, наразі триває процес передачі її на баланс «Укренерго». Орієнтовно 15 жовтня планують провести нараду з румунськими партнерами, щоб робочі групи двох сторін опрацювати технічні питання.

Нова електролінія матиме напругу 110 кВ. За розрахунками Чернівецької ОВА, області потрібно приблизно 80,6 МВт потужності електроенергії для роботи енергетичної інфраструктури, тепло- та водопостачання. Нова лінія зможе забезпечити 50 МВт потужності із цієї потреби.

Водночас розподіляти цей ресурс між регіонами буде ПрАТ «Укренерго». Пріоритет на Буковині матимуть об'єкти життєзабезпечення, зокрема медичні й навчальні заклади. Щоб це втілити, за словами Руслана Осипенка, від КПП «Порубне» до Чернівців прокладуть ще одну лінію. Технічні завдання для цього в обленерго мають виконати до грудня. Лінія з Румунії має запрацювати до кінця цього року.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський 12 березня повідомив про будівництво двох нових ліній електропередач, які будуть йти з Румунії. Про це сторони домовилися під час візиту Зеленського до Бухареста, де він зустрічався із румунським президентом Нікушором Даном й підписав угоду про енергетичну співпрацю.

Лінія електропередач напругою 110 кВ йтиме через прикордонну ділянку «Порубне – Сірет». Імпорт з Румунії буде додатковою можливістю для стабілізації енергосистеми та у разі необхідності покриття дефіцитів електропостачання, які спричинені російськими обстрілами.