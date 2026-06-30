Напруга нової ЛЕП становитиме 110 кВ

Через Чернівецьку область до Румунії запланували збудувати нову лінію електропередачі. Це допоможе стабілізувати енергосистему України після ворожих атак, повідомили на фейсбук-сторінці Чернівецької обласної військової адміністрації.

Лінію електропередач прокладуть через прикордонну ділянку «Порубне – Сірет». Її напруга становитиме 110 кВ. Імпорт електроенергії буде додатковою можливістю для стабілізації енергосистеми та у разі необхідності покриття дефіцитів електропостачання.

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Про будівництво двох нових лінії електропередач, які будуть йти з Румунії, ще 12 березня повідомляв президент України Володимир Зеленський. Під час візиту до Бухареста він зустрівся із румунським президентом Нікушором Даном й підписав угоду про енергетичну співпрацю.

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«Ми працюємо над розширенням транскордонної енергетичної співпраці. Ми будуємо з Румунією дві нові лінії для постачання електрики. Це те, що може підтримати наші регіони, зокрема Чернівецьку область. І це дозволить Румунії стати сильнішою з погляду гарантування енергетичної безпеки в нашій частині Європи. Це точно взаємовигідно для обох наших держав. Документ про будівництво інтерконекторів сьогодні підписано», – сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, одна з ліній електропередач буде «малою», а друга – «великою». Першу з них мають намір прокласти до кінця 2026 року.