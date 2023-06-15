Молочна компанія «Галичина» від початку повномасштабного вторгнення активно підтримує армію ЗСУ та медичні заклади, в яких перебувають наші захисники та захисниці.

Розуміючи необхідність допомоги, компанія регулярно відправляє молочну продукцію. За 15 місяців повномасштабної війни «Галичина» передала понад 1400 тонн продукції нашим захисникам. Загальна вартість цієї допомоги склала 50 млн гривень.

Крім того, «Галичина» придбала та передала автотранспорт військовим, що сприяє мобільності та ефективності дій ЗСУ. Також задля покращення обороноздатності та оперативності армії компанія брала участь у закупівлі безпілотних систем.

Важливо відзначити, що передача гуманітарної допомоги відбувається на постійній основі щомісяця, що дозволяє постійно забезпечувати військові частини та медичні заклади необхідними ресурсами.

Компанія продовжує свою місію підтримки нашої армії, адже зараз це обовʼязок всіх українських організацій та підприємств. Більше про соціальні проєкти МК «Галичина» ви можете дізнатися на сторінках соціальних мереж Instagram, Facebook, Twitter, або ж на сайті бренду.

Довідка: Молочна компанія «Галичина» — одне з найбільших молочних підприємств в Україні, розташоване на Львівщині. Компанія заснована у 1998 році. На сьогодні є одним з лідерів із виробництва кисломолочної продукції та одним із найбільших виробників йогуртів в Україні. Продукцію компанії «Галичина» можна придбати у всіх регіонах України. 98% сировини підприємство отримує з фермерських господарств, що забезпечує високий вміст білка, якісні показники молока та виготовленої продукції. 40% молока із Карпатського краю (Івано-Франківщини та Львівщини). Решта — з Волинської, Тернопільської, Черкаської, Хмельницької та Вінницької областей. Завод молочної компанії «Галичина» оснащений сучасним європейським обладнанням: Tetra Pak (Швеція), ALFA LAVAL (Швеція), GЕА (Німеччина), Оbrам (Польща), ТEWES-BIS (Польща), ТEWES-KLIMA (Польща).