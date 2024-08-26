Термін зарахування вступників на навчання за держзамовленням переноситься з 27 на 28 серпня

Міністерство освіти і науки України на один день подовжило терміни подачі документів на бюджет для магістрів. Зробити це можна до 18:00 27 серпня, повідомив у Facebook заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, який оприлюднив відповідний лист від МОН надісланий керівникам закладів вищої освіти.

За його словами, таке рішення ухвалили через сьогоднішні обстріли та повітряну тривогу.

Подовження термінів є відповіддю на звернення вступників, які через повітряну тривогу та наслідки ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України 26 серпня не можуть виконати вимоги до зарахування до 18:00 26 серпня.

З метою врегулювання питання вступу таких осіб Міносвіти ухвалило рішення про продовження терміну виконання вимог до зарахування до 18:00 27 серпня.

Також термін зарахування вступників на навчання за державним або регіональним замовленням переноситься з 27 на 28 серпня.