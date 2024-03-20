Міністерство освіти та науки вирішило призупинити процес модернізації мережі закладів вищої освіти в Україні, поки триває вступна кампанія. Про це у середу, 20 березня, повідомив голова МОН Оксен Лісовий.

На своїй сторінці у Facebook міністр нагадав, що 14 березня стартувала реєстрація на національний мультипредметний тест (НМТ). Його основна триватиме з 14 травня по 25 червня, а вже після цього розпочнеться активна фаза вступної кампанії.

«Але ми розуміємо, що і вступники, і заклади освіти вже активно до неї готуються. Тож вирішили у цей період не пропонувати на розгляд уряду зміни у мережі ЗВО, крім тих, що вже перебувають на погодженні у ЦОВВ», – заявив Лісовий.

За його словами, мова йде про три проекти розпоряджень, які стосуються об’єднань вишів у Львові, Кривому Розі та Дніпрі.

«Водночас впродовж наступних місяців продовжимо консультації зі стейкголдерами, аби у підсумку розробити ефективні стратегії розвитку як окремих обʼєднаних університетів, так і мережі ЗВО загалом», – сказав він.

Нагадаємо, що в межах модернізації мережі вищих навчальних закладів МОН вирішило приєднати до Львівської політехніки Українську академію друкарства. У самій академії виступили проти приєднання.