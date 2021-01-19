Міністерство освіти і науки України виступає за те, щоб після 25 січня студенти закладів професійно-технічної та вищої освіти продовжили навчання в очній або змішаній (очній і дистанційній) формі, заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

«Позиція МОН така: за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мають продовжити навчання в змішаному форматі або очно», – написав Шкарлет у Telegram 19 січня.

Він нагадав, що заклади вищої освіти, маючи широку управлінську автономію та враховуючи епідемічну ситуацію в кожному окремому регіоні, самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання.

«Окреме питання – практика. Низка спеціальностей і більшість професій потребують практичного навчання, а тому важливо організувати студентські та учнівські практики з обов’язковим дотриманням карантинних заходів», – додав Шкарлет.

Раніше цього дня він заявив, що учні випускних 9 і 11 класів після жорсткого карантину мають повернутися до шкіл. При цьому, з його слів, наразі йдеться про змішану форму навчання (очну, поєднану з дистанційною). Повноцінне повернення учнів за парти можливе в тих областях, де захворюваність на Covid-19 буде контрольованою.

Перед цим Шкарлет запропонував повернути молодші класи на очне навчання після завершення карантинних обмежень.

Нагадаємо, в Україні на час посиленого карантину, який триватиме до 24 січня включно, учням і студентам заборонено відвідувати навчальні заклади. Виняток – дитячі садки, які продовжують працювати.

Після 25 січня уряд планує повернутися до введення в Україні адаптивного карантину, від якого відмовився 11 листопада. Однак наразі деталі адаптивного карантину невідомі.