Під час січневого локдауну у Львові можна легко знайти ресторани чи спортзали, які працюють, і купити заборонені для продажу товари. Деякі винахідливі підприємці знайшли методи, за допомогою яких можна обійти заборони уряду і не отримати за це штраф.

Журналісти та читачі ZAXID.NET розповіли про лайфхаки локдауну, які їм особисто вдалося спостерігати впродовж кількох днів дії обмежень. Ми свідомо не публікуємо назви конкретних закладів, які використовують ці методи, бо це далеко не поодинокі випадки.

Можна ходити у бари, якщо знати паролі

Офіційно усі ресторани та бари Львова працюють з 8 січня лише на доставку та самовиніс. Частина кав’ярень виставили кілька літніх столиків, де відвідувачі можуть поїсти та випити каву. Замовлення приймають усередині закладів, але діють обмеження щодо кількості відвідувачів (зазвичай не більше двох одночасно).

Однак частина ресторанів, барів і клубів Львова намагаються працювати за зачиненими дверима. В один з нічних клубів, наприклад, можна потрапити, написавши в чат закладу у Telegram. Є такі, що працюють за дзвінком постійних клієнтів. Людина телефонує до адміністратора, просить про столик на певну годину та в обумовлений час їй відкривають двері.

За схожою схемою працюють деякі спортивні зали у Львові. Клієнти телефонують на рецепцію, називають своє прізвище і адміністратор відкриває їм двері. Втім, це працює за умови, що клієнтів не видно з вулиці – саме тому в одному з львівських спортзалів навіть заклеїли чорною плівкою вітрини, хоч ніхто цього не вимагав. Раніше склянні стіни приваблювали клієнтів, а тепер можуть привабити поліцію.

Варто зауважити, що і під час жорсткого карантину навесні та влітку 2020 року деякі львівські спортзали працювали «за дзвінком», тому такий досвід для них не новий.

Шкарпетки і презервативи теж купуються

В супермаркетах та магазинах заборонено продавати низку товарів, які не є продуктами, засобами гігієни та лікарськими засобами. До прикладу, дитячі іграшки, одяг, посуд до 24 січня купити у супермаркеті офіційно не можна. Заборону купувати ці товари українці зустріли глузливими коментарями у соцмережах, на що Міністерство охорони здоров'я заявило, що таке рішення сприяє зменшенню пересування людей під час локдауну.

Заборонені для продажу товари можна придбати, оформивши їх як інтернет-покупки

Полиці з забороненими товарами у супермаркетах заклеєні стрічками та повідомленнями про тимчасову заборону їх купувати. Однак деякі мережеві супермаркети та магазини з побутовими товарами оформляють заборонені товари як онлайн-покупку та таким чином продають їх. Такі товари можна придбати на сайтах маркетів або ж попросити касира оформити їх як онлайн-покупку безпосередньо в магазині. Це не вважається порушенням карантину, оскільки на покупки в інтернеті карантинні обмеження не поширюються.

Окрім того, деякі непродовольчі товари можна купити в кіосках – їхня реалізація там не обмежується. Це, наприклад, батарейки, лампочки чи канцтовари.

Ще кілька нюансів

Салони краси та перукарні можуть працювати за попереднім записом клієнтів. Головна мета – щоб люди не скупчувались в очікуванні своєї черги. Попри це поліцейські звертають увагу не лише на кількість клієнтів у перукарні. Одному з барбершопів у Львові виписали штраф за те, що працівники робили каву клієнтам, оскільки поліцейські потрактували зону відпочинку у барбершопі з кавовим апаратом як кав'ярню.

Клієнтів АЗС просять пити придбану там каву на вулиці чи в машині, бо за стояння біля столиків також можна отримати штраф.

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За перші чотири дні локдауну у Львові поліція виписала понад 300 протоколів про порушення карантину. При цьому, за словами заступника начальника поліції Львівської області Дмитра Міхальця, спершу поліцейські обмежуються роз’яснювальними розмовами, і лише в разі, якщо порушники карантину ігнорують поради поліції на них складають протокол.

P.S. Якщо вам відомі ще якісь лайфхаки локдауну, можете повідомити нам на електронну скриньку [email protected]