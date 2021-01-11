У Славському на Львівщині, як і в усій країні, діють жорсткі обмеження, які вдарили по прибутках підприємців. Ресторани та кафе зачинені. Працівники місцевої ОТГ фіксують зменшення кількості туристів, люди скасовують бронювання до кінця січня.

Василь Данилишин, місцевий мешканець заробляє тим, що підвозить автомобілем лижників крутими схилами до витягів. Каже, локдаун розігнав його клієнтів:

«Звичайно, що відлякав, ресторани позакривані, люди в Славську не мають що робити. Для катання снігу немає, тільки трохи є на Тростяні. На проживання дуже мало людей, багато повідмовлялися, на таксі також дуже мало клієнтів».

За умовами карантину, всі кафе та ресторани тут зачинені, всередину заходити не можна, заклади працюють лише на виніс або доставку. Відвідувачі можуть відсканувати меню QR-кодом. До них вийде офіціант і прийме замовлення. Здебільшого замовляють чай чи каву. А от для тих, хто хоче поїсти, ситуація складніша. Люди купують страви у ресторані, але змушені їсти в парку на лавці, бо навіть вуличні столики підпадають під заборону.

«Поки готується страва людина приблизно 20 хвилин мусить чекати на вулиці і мерзнути. Каву теж мусить пити надворі, а замовлення, поки дійде додому, воно вже холодне, треба розігрівати і воно вже не таке. Ну, але ставлять нам такі умови, мусимо їх виконувати», – зізналася адміністраторка ресторану Ірина Коник.

Готелі можуть працювати і приймати туристів у звичному режимі, єдина заборона стосується спа-комплексів та харчування.

«Сніданки ми видаємо до 11 години, бо дозволили з 6:00 до 11:00, але о 6 ранку ресторан не відкривається, а до 11:00 ми встигаємо повністю віддати всі сніданки. Якщо людина хоче собі взяти обід чи вечерю, то можна на виніс, ми обслуговуємо номери також», – пояснив адміністратор готелю Мар'ян Димицький.

Чимало туристів харчуються самі.

«Ми зняли котедж собі на три сім'ї і відпочиваємо так, як завжди. Ми собі купили їжу в супермаркеті, готуємо самі, шашлики смажимо і по закладах практично не ходимо», – розповів Олександр, турист із Тернополя.

Також під час локлдауну в Славському набули популярності окремі котеджі. Родина з Дніпра вирішила для себе проблему карантину: оселилася далеко від цивілізації.

«Ми цього року вперше оселилися в хатинці на горі, машиною туди під'їхати не можна і ми живемо самі, оминули великі готелі. Готуємо самі. Ми вибрали такий відпочинок в умовах локдауну», – розповіла туристка Уляна.

«Є деякі обмеження. Звичайно, це заважає, і в моральному, і в психологічному сенсі. Але ми налаштовані на позитив і відпочинок», – додав турист із Київщини Володимир.

Туристи через карантинні обмеження та відсутність снігу почали скасовувати бронювання. Половина готелів і садиб цього місяця будуть порожніми, а їхні працівники та місцевий бюджет залишаться без прибутку. Хоча у попередні роки січень був найприбутковішим періодом і там яблуку ніде було впасти.

«До 6 січня було активне бронювання і обмежилося воно 10 січня. З 10 січня броні почали переносити вже на початок лютого. Людей лякають ті обмеження. Для місцевого бізнесу це великі втрати, бо січень то була та можливість, коли можна було заробити за цілий 2020 рік», – розповіла начальниця відділу туризму і комунікації Славської селищної ради Ольга Безушко.

Місцеві сподіваються, що туристичний потік хоча би частково відновиться, коли трохи засніжить.

У Славському є понад 2о км лижних спусків. Траси різного рівня складності є розташовані на горах Тростян, Погар, Менчіл, Кремінь та Ільз.

Нагадаємо, з 8 до 24 січня включно в Україні діє жорсткий карантин, який уряд запровадив заради боротьби з поширенням коронавірусу. У кінці грудня минулого року також почали діяти нові карантинні обмеження.