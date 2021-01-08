На час карантину супермаркетам заборонили торгувати деякими товарами

У Міністерстві охорони здоров’я України вважають, що заборона супермаркетам торгувати одягом і посудом на час локдауну зменшить пересування людей. Крім того, посуд, одяг чи іграшки, на думку чиновників, не є товарами першої необхідності.

Як наголосив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, головною метою жорсткіших карантинних обмежень є зменшення мобільності людей та, як наслідок, запобігання інфікуванню коронавірусною хворобою. Однак, за його словами, під час будь-яких карантинних обмежень існує низка життєво важливих товарів, які не можуть бути закуплені наперед, а отже не можуть бути обмеженими.

«До попередніх карантинних обмежень, які застосовував Уряд, у представників бізнесу виникали запитання. Наприклад, чому ті ж іграшки дозволялись до продажу в супермаркетах, які торгують в основному харчовими продуктами, а в спеціалізованих іграшкових магазинах не дозволялись. Такі ж питання були й до одягу, взуття, посуду тощо», – зазначив Ляшко, якого в п’ятницю, 8 січня процитувала прес-служба уряду.

Він додав, що все це не є предметами першої необхідності, але їх наявність у супермаркетах призводила до того, що люди їхали до цього маркету виключно за іграшкою, одягом, взуттям, посудом тощо, а не за продуктами харчування.

«Через це збільшувалася мобільність та порушувався принцип карантинних обмежень. До того ж це було порушенням конкурентних умов між різними формами торгівлі, і страждали саме спеціалізовані магазини», – наголосив Віктор Ляшко.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, зі свого боку, зауважив, що карантинні заходи в частині торгівлі обмежують прийом відвідувачів на торговельних площах, тоді як, наприклад, у кіосках прийом відвідувачів не передбачається.

«Постанова не передбачає припинення такої діяльності, тому з кіосків можна торгувати і кавою, і цигарками, і батарейками», – наголосив Степанов.

Міністр охорони здоров’я пояснив, що таке рішення ухвалювалося, оскільки ризики інфікуватись на відкритому повітрі значно менші, ніж у приміщенні. А відсутність супутніх товарів у продуктових магазинах, на його думку, значно зменшить кількість відвідувачів, які приїжджають за побутовими товарами, а не за продуктами харчування.

Крім того, Степанов додав, що карантинні обмеження не забороняють супермаркетам торгувати цигарками.

Нагадаємо, в Україні 8 січня розпочався так званий локдаун, який триватиме до 24 січня включно і передбачає заборону на роботу розважальних закладів, непродовольчих магазинів, спортзалів і закладів громадського харчування. При цьому рух транспорту не обмежується, а кордони залишаються відкритими. Детальніше про те, що заборонено, а що дозволено під час локдауну – читайте на ZAXID.NET.