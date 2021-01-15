В Україні не будуть продовжувати жорсткий карантин, який діє з 8 по 24 січня. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю «Україна 24».

За його словами, посиленні обмеження вводили, щоб зменшити зростання захворюваності на Covid-19 після новорічних свят.

«Цей карантин завершиться 24 числа, з 25 ми перейдемо, ймовірно, до помаранчевої зони, яка діяла до введення цих правил. Насправді ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією, почалося невелике збільшення захворюваності. Ми очікуємо більш значного зростання після новорічних свят, але медична система готова», – сказав Шмигаль.

Про те, що локдаун не планують продовжувати заявляв і головний санлікар Віктор Ляшко. За його словами, МОЗ планує, що Україна з 25 січня перейде на адаптивний карантин, який будуть застосовувати там, де фіксують локальні спалахи захворюваності.

У свою чергу, міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що посилений карантин не слід переривати після 24 січня.

Степанов каже, що з ним солідарні провідні епідеміологи, які також наполягають на продовженні нинішніх обмежувальних заходів.

Нагадаємо, в Україні 8 січня розпочався так званий локдаун, який триватиме до 24 січня включно і передбачає заборону на роботу розважальних закладів, непродовольчих магазинів, спортзалів і закладів громадського харчування. При цьому рух транспорту не обмежується, а кордони залишаються відкритими. Детальніше про те, що заборонено, а що дозволено під час локдауну – читайте на ZAXID.NET.