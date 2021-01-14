З 25 січня МОЗ впроваджуватиме адаптивний карантин у місцях спалахів захворюваності

Міністерство охорони здоров'я не планує продовження після 24 січня посилених карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з розповсюдженням коронавірусу Covid-19. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Ми плануємо вийти з карантину з 25 січня і не впроваджувати жорсткого карантину в подальшому, а перейти на адаптивний, який застосовуватиметься там, де фіксуються локальні спалахи захворюваності», – сказав він.

Заступник міністра охорони здоров'я зазначив, що планування протиепідемічних заходів здійснювалося на основі прогнозів, таким чином дата введення посилених карантинних обмежень визначалася з урахуванням захворюваності на грип та ГРВІ у січні.

«Як ретроспективно показує досвід, саме з 14 січня розпочинається зростання грипу і грипоподібних захворювань з піком у лютому. Тому коли ми прогнозували ситуацію щодо коронавірусу, ми розуміли, що у нас на новорічні свята буде спад, тому що люди не звертаються до лікарів, а інколи й самі лікарі відкладають розгляд некритичного звернення на «після свят». Covid-19 накладається на сезонність грипу, і наприкінці січня – у лютому захворюваність зростатиме. Тому ми і запровадили цей жорсткий карантин, щоби розтягнути в часі оце повернення людей з родинних осередків в робочі», – пояснив Ляшко.

Він додав, що завдяки запровадженим обмеженням зростання захворюваності відбуватиметься поступово і «дозволить збити криву росту, аби збільшення захворюваності не ввело систему охорони здоров’я у колапс».

Нагадаємо, що в Україні з 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені по 24 січня включно з метою запобігання поширенню Covid-19. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов 12 січня заявив, що наполягає на подовженні локдауну й після 24 січня.