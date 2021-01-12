Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що посилений карантин не слід переривати після 24 січня. Про це він заявив в ефірі «24 каналу».

Степанов каже, що з ним солідарні провідні епідеміологи, які також наполягають на продовженні нинішніх обмежувальних заходів.

«Я наполягаю на тому. Я, мої радники, провідні епідеміологи нашої країни (наполягаємо – ред.) щодо продовження цього карантину», – заявив Степанов.

Міністр пояснює, що під час січневих свят були масові святкування з великою кількістю людей. Також українці відвідували родичів і загалом багато переміщувалися.

«Все це потенційно дуже сильно вплине на зростання кількості інфікованих Covid-19», – сказав Степанов.

Крім цього, очільник МОЗ нагадав про сезонне збільшення кількості хворих на грип, тому важливо ліквідувати це зростання. За словами Степанова, грип має схожі з коронавірусом ускладнення.

«Іноді вони потребують лікування в закладах охорони здоров'я. І ми зацікавлені в тому, щоб не було в жодному разі критичного навантаження на медичну систему», – підсумував він.

Цікаво, що напередодні головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров'я, на осінньо-зимовий період в Україні заплановано лише одне посилення карантину.

Санлікар наголосив, що згідно з моделюванням ситуації з коронавірусом, ні продовження, ні посилення карантину в Україні не передбачається. Проте в разі значного зростання захворюваності додаткові заходи можливі.