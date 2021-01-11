Згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров'я, на осінньо-зимовий період в Україні заплановано лише одне посилення карантину. Про це Ляшко заявив в ефірі «Еспресо TV».

Санлікар наголосив, що згідно з моделюванням ситуації з коронавірусом, ні продовження, ні посилення карантину в Україні не передбачається. Проте в разі значного зростання захворюваності додаткові заходи можливі.

«Цей вірус підступний і новий. Великобританія перед другим локдауном говорила, що ми закриваємося зараз і відкриємося на новорічні свята. Але у них відбулася мутація. Вони відкрилися, тиждень побули без обмежень, і знову ж довелося закриватися. Тому і ми не можемо гарантувати, що все буде так, як і прогнозувалося», – сказав Ляшко.

При цьому Ляшко додав, що з 25 січня в Україні очікується стабілізація і, можливо, зниження рівня захворюваності Covid-19.

Нагадаємо, в Україні 8 січня розпочався так званий локдаун, який триватиме до 24 січня включно і передбачає заборону на роботу розважальних закладів, непродовольчих магазинів, спортзалів і закладів громадського харчування. При цьому рух транспорту не обмежується, а кордони залишаються відкритими. Детальніше про те, що заборонено, а що дозволено під час локдауну – читайте на ZAXID.NET.