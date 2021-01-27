Через погіршення погодних умов закладам освіти рекомендували бути готовими перейти на дистанційне навчання

Міністерство освіти і науки України рекомендувало закладам освіти семи областей перейти на режим підвищеної готовності через погіршення погодних умов і бути готовими перейти на дистанційне навчання. Відповідний терміновий лист, який стосується навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів, був розісланий у середу, 27 січня, повідомили в прес-службі МОН.

«Міністерство освіти і науки України рекомендує керівникам закладів освіти Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей у період ускладнення погодних умов бути готовими до ухвалення рішення щодо організації освітнього процесу в дистанційній формі (без відвідування закладів освіти)», – йдеться в повідомленні.

МОН надіслало відповідний терміновий лист обласним департаментам (управлінням) освіти і науки, закладам вищої освіти, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління МОН.

Також їм рекомендовано вжити додаткових заходів щодо попередження переохолодження дітей дошкільного віку, учнів та студентів на період ускладнення погодних умов.

«Також у листі наголошується на необхідності перевести функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей у режим підвищеної готовності», – додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше МОН запропонувало продовжити навчання студентів у очній та змішаній формах після завершення локдауну.