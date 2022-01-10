Реєстрація вступників триватиме з 26 квітня до 18:00 17 травня 2022 року

Міністерство освіти України у понеділок, 10 січня, оприлюднило дати проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) на всі спеціальності та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури.

Згідно з інформацією на сайті МОН, реєстрація вступників триватиме з 26 квітня до 18:00 17 травня 2022 року.

Єдиний вступний іспит (основна сесія) відбудеться 22 червня.

Єдине фахове вступне випробування складатиметься з двох частин – тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК), який відбудеться 20 червня, а також предметного тесту.

економіка та міжнародна економіка — 24 червня;

право та міжнародне право — 24 червня;

облік і фінанси — 29 червня;

політологія та міжнародні відносини — 29 червня;

психологія та соціологія — 29 червня;

управління та адміністрування — 1 липня.

У Міносвіти зазначили, що у випадку, коли вступник має бажання складати кілька тестів, які збігаються у часі, тоді під час реєстрації потрібно визначити, який предмет складати в основну сесію, а який у додаткову.

Спеціально організована сесія ЄВІ для вступників, які зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ, але бажають повторно скласти іспит або не зареєструвалися для участі в основній сесії, відбудеться 10 вересня. При цьому реєстрація розпочнеться 26 липня та триватиме до 4 серпня цього року. Сесія проводиться за кошти фізичних осіб.

ЄФВВ необхідний для вступу до магістратури за спеціальностями: «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування» і «Міжнародні відносини», уточнює «Українська правда».

Із проєктами програм предметних тестів і програмами ТЗНК можна ознайомитися натиснувши тут.