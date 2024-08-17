Monobank опинився під атакою хакерів

У Monobank повідомили, що їхній застосунок упродовж двох днів зазнає DDOS-атаки. Про це у Telegram написав співзасновник фінустанови Олег Гороховський.

Гороховський зазначив, що під атакою хакерів опинився сервіс для накопичення грошей «Банки». Ним часто користуються для збору грошей на волонтерські ініціативи.

«Вчора стихло о 22:30 і сьогодні розпочалося о 03:15 ранку. Наближаємось до трьох мільярдів запитів на сервіс за два дні. Ми тримаємось, щоб ви могли допомагати нашим та закривати збори. Підіть і задонатьте на ЗСУ, на зло цієї нечисті», – написав співзасновник Monobank.

Зазначимо, що DDoS-атака, або атака на відмову в обслуговуванні, виникає внаслідок надмірного трафіку, який спрямовується на вебсайт, перевантажує його сервер і порушує роботу. Метою таких атак є вичерпання ресурсів програми.

До слова, востаннє сервіс Monobank зазнавав потужної хакерської атаки у ніч на 20 січня. Тоді зафіксували щонайменше 50 млн запитів.