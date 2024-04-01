У мобільному застосунку Monobank у понеділок, 1 квітня, стався збій. Користувачі скаржаться, що не можуть авторизуватися в системі онлайн-банкінгу.

При спробі запустити програму Монобанку з'являється повідомлення про помилку: «Помилка мобільного застосунку. От халепа, щось пішло не так... Спробуймо ще раз».

При спробі увійти у додаток клієнтам вибиває помилку

Наявність збою в системі підтвердив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

«Трохи впали. Перепрошую», – написав Гороховський.

Він також не уточнив причину проблем і ймовірні терміни відновлення роботи.

Через збій клієнти банку не можуть здійснювати жодних операцій за своїми картами. Зокрема, неможливо переслати та прийняти кошти, не вдається навіть перевірити власний рахунок.

О 15:42 Гороховський повідомив, що картки клієнтів працюють у звичайному режимі, але користувачі мобільного застосунку відчувають труднощі.

«Першоквітневий розіграш з нагоди виходу СТО із відпустки затягнувся. Картки працюють в звичайному режимі, але застосунку ще погано», – написав він.