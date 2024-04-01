У роботі Monobank стався масштабний збій
Клієнти скаржаться, що не можуть увійти в застосунок і здійснювати фінансові операції
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У мобільному застосунку Monobank у понеділок, 1 квітня, стався збій. Користувачі скаржаться, що не можуть авторизуватися в системі онлайн-банкінгу.
При спробі запустити програму Монобанку з'являється повідомлення про помилку: «Помилка мобільного застосунку. От халепа, щось пішло не так... Спробуймо ще раз».
При спробі увійти у додаток клієнтам вибиває помилку
Наявність збою в системі підтвердив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
«Трохи впали. Перепрошую», – написав Гороховський.
Він також не уточнив причину проблем і ймовірні терміни відновлення роботи.
Через збій клієнти банку не можуть здійснювати жодних операцій за своїми картами. Зокрема, неможливо переслати та прийняти кошти, не вдається навіть перевірити власний рахунок.
О 15:42 Гороховський повідомив, що картки клієнтів працюють у звичайному режимі, але користувачі мобільного застосунку відчувають труднощі.
«Першоквітневий розіграш з нагоди виходу СТО із відпустки затягнувся. Картки працюють в звичайному режимі, але застосунку ще погано», – написав він.