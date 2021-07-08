Завдяки новітнім технологіям, BIZOL Green Oil + ідеально підходить для важкого міського трафіку. А ще – знижує витрати пального, збільшує ресурс двигуна та забезпечує майже безшумну його роботу.

Три проблеми сучасних авто та їхні наслідки

Чи не головна негативна особливість міського трафіку у світі – затори і вкрай низька швидкість. Це повною мірою стосується й України: до переліку 10 міст світу з найповільнішим трафіком входить Київ, до двадцятки – Одеса та Харків.

Що відбувається в заторах з автомобілем? Перша проблема – висока температура. У заторі олива нагрівається до високих температур, при цьому тиск оливи недостатній, оскільки двигун працює на низьких обертах. Для двигуна, приміром, це означає, що розбризкування колінвалом оливи в циліндрах недостатнє – передусім від цього страждає верхня частина циліндрів, на яку олива майже не потрапляє. Не дивно, що мотори авто, які їздять винятково містом, мають приблизно на 20-30% менший термін служби.

Другою проблемою (щодо якої, до речі, мало хто замислюється) є короткі відстані. Щоб прогріти стандартний бензиновий двигун, потрібно приблизно до 20 км пробігу (за цей час олива досягне належної робочої температури, а всі системи двигуна вийдуть на штатний рівень роботи). Але в містах більшість авто за одну поїздку долають 5-15 км чи навіть 3-4 км. Цього недостатньо, аби прогріти двигун, і кожна зупинка непрогрітого двигуна додає водяний конденсат усередині. Він з'являється на внутрішніх поверхнях, стікає у картер і там стає проблемою вже для оливи. Справа в тому, що вода погано впливає на в'язкість і зменшує протиокислювальні характеристики.

Третя проблема, як не парадоксально це звучить, – спроби захистити навколишнє середовище і заощадити пальне. Це система start-stop, яка вже стала ледве не стандартом: коли авто, що стоїть перед світлофором або в заторі, глушить двигун, щоб не витрачати пальне на холостих обертах. Але розігріта олива має невелику в'язкість, вона швидко стікає з деталей. І кожний такий гарячий пуск двигуна відбувається за гірших умов, аніж були. Системі змащування повсякчас потрібно знову закачувати оливу в усі потрібні точки, в усі підшипники, всюди, де вона необхідна, але авто вже їде, двигун працює під навантаженням. Тому, розрив масляної плівки в таких двигунах – стандартне явище, яке може призводити до скорочення ресурсу двигуна.

Як розробляли BIZOL Green Oil+

Спочатку інженери та хіміки відібрали основу – сучасну повністю синтетичну PAO оливу, яка має високу стабільність і рівномірний фракційний склад. Її доповнили надсучасними OSP PAG, маслорозчинними поліалкіленгліколями, які забезпечують високий індекс в'язкості, низьку схильність до окислення, при цьому дуже низьку випаровуваність і надзвичайну адгезію до поверхонь.

А після цього до оливи застосували ще три технології захисту у вигляді присадок: W-gard, що забезпечує кращі змащувальні властивості та захист від зношення (особливо за високих температур); OxShield – додатковий протиокислювальний захист; COMB LubriBoost – модифікатор тертя, який збільшує надійність змащувальної плівки, завдяки чому олива захищає двигун у різних режимах, навіть за відсутності достатнього тиску.

Як це працює

Почнемо з Bizol COMB LubriBoost. Це так звані COMB-сополімери, які використовуються як структури, що здатні «прилипати» до поверхні деталі й водночас утримувати моторну оливу. Під час зупинки двигуна ця сполука (сополімер + олива) не стікає з деталей, плівка не розривається, а залишається на поверхні. Найефективніше це працює в заторах. Постійна товщина змащувальної плівки унеможливлює контакт метала з металом, забезпечує низьке зношення та збільшує ресурс двигуна.

У LubriBoost свій ліміт температури, тиску і навантажень, після якого плівка може розпастися. Але в цей момент у двигуні вже працює технологія W-Gard. Це ще один модифікатор тертя на основі вольфраму, так званий рідкий вольфрам, який забезпечує дуже надійне розділення двох поверхонь під час високих навантажень і надвисоких температур. Плівка утворюється за високої температури на поверхнях деталей двигуна, і тертя відбувається не між металевими частинами, а між шарами дисульфіду вольфраму. Це суттєво зменшує зношення кулачків і штовхачів механізму газорозподілу, менше «поліруються» циліндри, відповідно, не зникає хон і олива залишається на стінках циліндру.

Третя технологія – ОxShield – додатковий найновітніший протиокислювальний комплекс. Він захищає деталі двигуна від дії кислот, які утворюються під час згорання пального, потрапляння води тощо. Але головне, що в поєднанні з LubriBoost та W-Gard технологія ОxShield не дає кислотним компонентам контактувати з поверхнями деталей. Вони залишаються немов «підвішеними» (діспергованими) в моторній олії, що суттєво зменшує відкладення та шлам. До речі, протиокислювальна здатність ОxShield (у поєднанні з LubriBoost, W-Gard та ретельно підібраною основою) залишається на досить високому рівні навіть за пробігу до 18 тис. км.

Ще кілька слів про основу. Завдяки сучасним гідрокрекінговим оливам у поєднанні з OSP PAG, BIZOL Green Oil+ майже не випаровується. Це, наприклад, буде дуже помітно в авто, які «під'їдають» оливу, – низькі втрати на випарування допоможуть зменшити її втрати.

Підсумок

Отже, BIZOL Green Oil+ – високоякісна повністю синтетична олива, єдина, в якій поєднано всі перелічені вище технології, що дозволяє надійно захистити двигун в умовах жорсткого міського трафіка. Вона має подовжений інтервал експлуатації, підходить для бензинових і дизельних авто, захищає від зносу двигуни із системою start-stop і гарно працює в гібридних силових установках. Крім того, серед переваг цієї оливи – економія палива завдяки зниженню тертя та надійне змащення за низьких температур, під час холодного старту. А ще – безшумна робота двигуна і подовження строку його служби.

І наостанок. Три сорти BIZOL Green Oil+ – 5W20, 5W30, 5W40 – покривають потреби в моторній оливі приблизно 80-90% парку сучасних автомобілів, які саме і стоять у заторах.