Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що в Україні варто перейменувати населені пункти відповідно до вимог статті 41 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

У середу, 3 листопада, він повідомив, що підписав кілька десятків звернень до керівників місцевих органів державної влади з проханням привести назви населених пунктів у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 мовного закону.

«До мене надходять численні звернення та повідомлення від громадян, які скаржаться на те, що назви низки населених пунктів носять російськомовний характер та не відповідають правилам і нормам українського правопису. Це такі населені пункти як Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Спокойствіє, Надєждівка, Переводчикове, Луч, Первомайське, Первомайськ та багато інших. Багато з них мали прекрасні історичні назви, як Сіверський Донець, Гарбузинка чи Богопіль та були несправедливо перейменовані за часів комуністичної влади», – нагадав Кремінь.

Він наголосив, що, у зв’язку із цим, мають бути вжиті всі необхідні заходи щодо приведення географічних назв у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог мовного закону.

Уповноважений із захисту державної мови нагадав, що відповідно до частини першої статті 41 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» географічні назви, а також назви скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів та інших об’єктів топоніміки населених пунктів виконуються державною мовою.