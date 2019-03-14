МОЗ планує вже у 2019 році повністю змінити роботу аптек

Фармацевтична освіта для топ-менеджера, керівника аптечного закладу буде обов’язковою

На аптечні заклади і фармацевтів уже найближчим часом чекають великі зміни. МОЗ має намір обмежити кількість аптек в мережі, заборонити їм відпускати медпрепарати без рецепта, просувати дорогі препарати, які не завжди є ліками тощо. В аптеках повинні працювати лише ті, хто має фармацевтичну освіту. Про це під час діалогу з фармацевтами та студентами фармацевтичних спеціалізацій повідомив заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик.

«Ми маємо покласти край негативній тенденції, коли аптеки працюють, як крамнички з продажу ліків, а фармацевти, не маючи достатньої медичної кваліфікації, працюють мерчендайзерами, що штовхають пацієнтам дорогі брендові препарати, які не завжди є ліками», — каже заступник міністра.

За словами Романа Ілика, МОЗ зараз працює над тим, аби повністю змінити правила існування аптечного ринку та роль фармацевта. Зокрема йдеться про створення більш жорстких правил регулювання для протидії прихованої монополізації ринку, розширення географії аптек, обмеження кількості закладів в мережі, сприяння аптекам, що виготовляють ліки, реалізовують наркотичні препарати, інсуліни, спеціалізовані лікарські засоби та беруть участь у державних програмах, зокрема в урядовій програмі реімбурсації «Доступні ліки». Фармацевтична освіта для топ-менеджера, керівника аптечного закладу має стати обов’язковою.

«Для аптечних мереж може бути встановлено соціальне навантаження. Якщо, наприклад, власник має 10–20 аптек, то він зобов’язаний відкрити аптеку і в сільській місцевості. Це має бути визначено законодавчо і чітко зафіксовано. Зрозуміло, що бізнес у селі рідко є прибутковим і досягти там фінансових результатів доволі складно», — каже Роман Ілик.

Щоб припинити практику лобізму більш дорогих препаратів, МОЗ України розглядає введення двох підходів - інструмент регресивних націнок на лікарські засоби (встановлення граничного відсотку прибутку аптеки за упаковку препарату залежно від ціни препарату — чим дорожчий лікарський засіб, тим менша націнка) та оплату за фармацевтичну послугу (чітка вартість послуги фармацевта за кожну упаковку реалізовану пацієнту).

Нині на законодавчому рівні врегульовані питання рецептурних препаратів, зокрема їх відпуск виключно за рецептом. Водночас аптеки часто порушують ці правила і продають рецептурні ліки без рецепта. Посиленням цього контролю нині займається Держлікслужба. МОЗ працює над вирішенням цієї проблеми стратегічно — через впровадження електронного рецепта та обов'язкового кодування та маркування кожної упаковки лікарського засобу. Завдяки електронній системі охорони здоров’я та контролю всього шляху препарата — від потрапляння на ринок до кінцевого споживача — у майбутньому відпуск препаратів без рецепта стане неможливим.