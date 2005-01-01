МОЗ затвердило перелік послуг сімейних лікарів

МОЗ оприлюднило новий порядок роботи сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів

МОЗ затвердив документ, який регламентує роботу терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів. Уже з 1 липня абсолютно усі заклади первинної медичної допомоги мають керуватися цим документом.

«Разом із новими правилами роботи, цей документ формує нову культуру взаємодії лікаря та пацієнта. Користуючись ним, лікарі зможуть краще побудувати довірливі стосунки зі своїми пацієнтами, щоби кожна людина відчувала себе в центрі уваги», – написала 27 березня в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Які нові обов’язки сімейного лікаря, терапевта чи педіатра?

Терапевти, педіатри та сімейні лікарі спостерігатимуть за станом здоров’я, ставитимуть діагнози та лікуватимуть найбільш поширені хвороби, травми, отруєння.

Вони також вестимуть пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами.

За потреби лікар дасть скерування до фахівця вторинної чи третинної допомоги – ЛОРа, ендокринолога, хірурга тощо – чи буде консультуватися з ним щодо лікування.

Лікар також надаватиме невідкладну допомогу при гострому розладі фізичного чи психічного здоров’я, якщо не потрібно екстреної, спеціалізованої або високоспеціалізованої меддопомоги.

Лікар вчасно виявлятиме ризики для здоров’я. Він проконсультує, як поступово звільнитись від шкідливих звичок, де знайти додаткову допомогу і перейти на здоровий спосіб життя.

У компетенції лікаря «первинки» – спостереження за здоровою дитиною, неускладненою вагітністю й окремі послуги паліативної допомоги.

Лікар також видаватиме довідки, листок непрацездатності, скерування для проходження медико-соціальної експертизи тощо.

Як записатися на прийом?

Записатися до лікаря можна буде особисто, телефоном, електронною поштою чи іншими доступними засобами. За потреби лікар може виїхати до пацієнта додому. Потребу виїзду лікар і пацієнт вирішують разом. Мова йде не про екстрену допомогу – служба «швидкої» працюватиме у звичному режимі.

Якщо лікар у відпустці чи з інших причин не може прийняти пацієнта, то заклад охорони здоров’я має забезпечити заміну і заздалегідь повідомити його пацієнтів.

Скількох людей може обслуговувати один лікар?

Згідно з порядком, оптимальний обсяг практики для сімейного лікаря складає 1800 пацієнтів, терапевта – 2000, педіатра – 900. Проте залежно від демографічних, інфраструктурних та інших особливостей населеного пункту кількість пацієнтів може змінюватися.

Доцільність підписання декларацій з більшою кількістю пацієнтів буде узгоджуватися під час укладання договору медзакладу з Національною службою здоров’я. Наприклад, якщо сімейний лікар працює у селі, де мешкає більше 2000 людей, то усі жителі зможуть обслуговуватись у нього.

Без медичної допомоги не залишиться ніхто.

Детальніше про роботу лікарів первинної медичної допомоги можна ознайомитися за посиланням.