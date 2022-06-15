Цьогоріч порядок прийому абітурієнтів на навчання на медичні спеціальності значно спрощено

Міністерство охорони здоров’я України вирішило скасувати підвищені вимоги до мінімальної кількості балів для вступу на три з дев’яти медичних спеціальностей.

Як йдеться в повідомленні МОЗ, для вступу на «Медицину» і «Педіатрію» більше не треба мати щонайменше 150 балів, а на фах «Фармація, промислова фармація» можуть вступити абітурієнти, які не мають навіть 130 балів.

МОЗ зазначає, що цьогоріч порядок прийому абітурієнтів на навчання на медичні спеціальності значно спрощено.

«Крім того, у правилах прийому кожен університет самостійно визначатиме мінімальне значення кількості балів зі вступних випробувань, але не нижче 100 балів», – заявили в міністерстві і додали, що таким чином виші намагаються втриматись «на плаву».

Загалом міністерство керує 15 університетами і двома академіями.

Зауважимо, що такий крок МОЗ розкритикували знані фахівці, які займалися реформуванням системи охорони-здоров'я у 2014 - 2019 рр. Зокрема, Олександр Лінчевський, який у команді екс-міністерки охорони здоров’я Уляни Супрун, відповідав за реформу медичної освіти, роботу Директорату медичних послуг і реформу екстреної медичної допомог, висловив переконання, що такий крок МОЗ спрямований на руйнування реформ медичної галузі.

«Ні міністр, ні профільна заступниця ніколи не пояснять вам, навіщо брати до медичних університетів абітурієнтів, які навіть шкільну програму не спромоглися вивчити. Не скажуть також прізвища тих, хто це ініціював. І не назвуть тих, кого прохідний бал 150 не влаштовував. МОЗ не спроможеться вам сказати, якою має бути медична освіта, не спроможеться описати і аргументувати кроки, якими їхнє бачення буде реалізовуватися», – написав Лінчевський.

Заступник міністра охорони здоров'я України в 2016-2019 роках Павло Ковтонюк застеріг, що такі дії МОЗу призведуть до зниження рівня українських лікарів, адже в медицину ітимуть усі ті, хто не зміг поступити в інші ВНЗ.

Медична наука не буде відкочуватися назад заради нас. Уже на третьому році в університетах буде величезна когорта студентів, які не здатні скласти професійний іспит «Крок 1». Чи будуть університети масово відраховувати таких студентів? Я переконаний що ні. Але це створить широченне поле для корупції, традиції якої, нагадаю, в універститетах нікуди не пішли, а просто зачаїлися. Результатом цієї політики буде те, що у 2030 роках нас будуть лікувати вкрай некваліфіковані люди. А уряд буде витрачати купу грошей, щоб платити їм зарплати (попробуй не платити зарплати лікарям!)», – написав він у Facebook.

Цьогоріч через повномасштабне вторгнення Росії в Україну зовнішнє незалежне оцінювання у звичному форматі не проводиться. Замість окремих тестів для кожної з дисциплін склали мультипредметний тест. Здати його можна як в Україні, так і за кордоном – для тих, хто виїхав через бойові дії.