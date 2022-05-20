Українські абітурієнти зможуть скласти спрощене ЗНО у 23 країнах
Цьогоріч замість ЗНО абітурієнти складатимуть єдиний національний мультипредметний тест
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Українські абітурієнти, котрі перебувають за кордоном, зможуть скласти єдиний національний мультипредметний тест, який цього року запровадили замість ЗНО, у 23 країнах світу. Список цих країн вже затвердив міністр освіти Сергій Шкарлет.
За інформацією Міністерства освіти і науки, тестування пройде у таких країнах:
Австрія;
Бельгія;
Болгарія;
Велика Британія;
Данія;
Естонія;
Ірландія;
Іспанія;
Італія;
Латвія;
Литва;
Молдова;
Нідерланди;
Німеччина;
Польща;
Португалія;
Румунія;
Словаччина;
Угорщина;
Франція;
Хорватія;
Чехія;
Швеція.
Міністерство освіти і науки вже погодило створення екзаменаційних пунктів в європейських містах, у яких абітурієнти складатимуть ЗНО.
Мультипредметний тест за кордоном і умови його складання будуть такими самими, як і в Україні. Екзаменаційні центри будуть обладнані комп'ютерами, там працюватимуть українськомовні педагоги.
З датами вступного тестування можна ознайомитися у цій статті. Зазначимо, що 20 травня стартував перший етап підтвердження реєстрації на участь у мультипредметному тесті, який триватиме до 7 червня.