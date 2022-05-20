Українські абітурієнти, котрі перебувають за кордоном, зможуть скласти єдиний національний мультипредметний тест, який цього року запровадили замість ЗНО, у 23 країнах світу. Список цих країн вже затвердив міністр освіти Сергій Шкарлет.

За інформацією Міністерства освіти і науки, тестування пройде у таких країнах:

Австрія;

Бельгія;

Болгарія;

Велика Британія;

Данія;

Естонія;

Ірландія;

Іспанія;

Італія;

Латвія;

Литва;

Молдова;

Нідерланди;

Німеччина;

Польща;

Португалія;

Румунія;

Словаччина;

Угорщина;

Франція;

Хорватія;

Чехія;

Швеція.

Міністерство освіти і науки вже погодило створення екзаменаційних пунктів в європейських містах, у яких абітурієнти складатимуть ЗНО.

Мультипредметний тест за кордоном і умови його складання будуть такими самими, як і в Україні. Екзаменаційні центри будуть обладнані комп'ютерами, там працюватимуть українськомовні педагоги.

З датами вступного тестування можна ознайомитися у цій статті. Зазначимо, що 20 травня стартував перший етап підтвердження реєстрації на участь у мультипредметному тесті, який триватиме до 7 червня.