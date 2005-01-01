МОЗ звинуватило професора львівського медуніверситету в антинауковості та сексизмі

МОЗ просить позбавити вченого звання 57-річного професора Ростислава Білобривку

Міністерство охорони здоров'я ініціювало перевірку дисертації львівського професора Ростислава Білобривки, в одній із останніх публікацій якого виявили антинаукові та сексистські твердження. В опублікованому керівницею МОЗ Уляною Супрун листі вказано, що виголошені під час міжнародної конференції тези Білобривки мають «явний характер сексизму та «побутових» гендерних стереотипів». Сам Білобривка впевнений, що цей скандал є замовним.

На роботу завідувача кафедри психіатрії, психології та сексології львівського медуніверситету Ростислава Білобривки першими звернули увагу науковці з ініціативи Ukrainian Scientists Worldwide. Виявилось, що в тезах Білобривки, які були опубліковані в офіційному збірнику матеріалів міжнародної наукової конференції «Свідомість, мозок, мова», є антинаукові сексистські твердження. Сама конференція відбулася у Львові ще наприкінці квітня, однак лише зараз, коли вийшла друкована версія матеріалів, виник сексистський скандал.

«Жінка нічого не відкриває, відкриває завжди тільки чоловік. Жінка завжди чекає, коли її відкриють, адже вона ж є сама таємниця, то як може таємниця відкривати таємницю. Їй це не потрібно від природи. А відкривати, проникати кудись це суто чоловіка справа. Адже на проникненні кудись, в щось крутиться все чоловіче життя. Можна стверджувати, що чоловічий мозок, його псюхе як і його фізіологія заточенні на проникнення, чи на відкриття, яке і є проникнення», – пише Ростислав Білобривка.

Окрім цього він вказує, що жінка «прощає, але не забуває», що у свою чергу «ріднить жінок з кішками». На переконання Білобривки, все психічне життя жінки обертається навколо відтворення: «Вони свято дотримуються правил, приписів, законів, які засвоїли в дитинстві. Вони все життя їх відтворюють, адже це теж із сфери відтворення, а задача, основне покликання жінки – це відтворення, тобто репродукція. Тому весь психічний склад жінки обертається навколо основної фізіологічної функції – відтворення».

Через резонанс, який викликала ця робота, МОЗ звернулося до Міносвіти з проханням перевірити докторську дисертацію Ростислава Білобривки і у випадку виявлення псевдонаукових або дискримінаційних тверджень, МОЗ просить Міносвіти позбавити Білобривку вченого звання.

Тези доповіді Ростислава Білобривки, опубліковані у друкованій версії матеріалів наукової конференції (у доступній на сайті львівського медуніверситету версії матеріалів цю доповідь вилучили)

Окрім цього, Міністерство охорони здоров'я 14 червня надіслала керівництву Львівського медуніверситету ім. Д. Галицького листа з проханням також провести перевірку роботи Білобривки.

«Такі висловлювання суперечать Конституції та законам України, а також негативно відбиваються на репутації всієї медичної та наукової спільноти України. Публічне виголошення подібних тез ставить під великий сумнів питання про професійність пана Білобривки як завідувача кафедри медичного ЗВО та про відповідність його діяльності нормам медичної та наукової етики... МОЗ рекомендує Львівському національному медичному університету вжити негайних заходів та розглянути питання подальшого перебування на посаді завідувача кафедри психіатрії, психології та сексології, викладача, який ганьбить імідж університету і української науки в цілому», – йдеться в опублікованому Уляною Супрун листі за підписом заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського.

57-річний Ростислав Білобривка зараз працює завідувачем кафедри психіатрії, психології та сексології Львівського національного медичного університету. У розмові з ZAXID.NET він заявив, що скандал навколо його доповіді є замовним, однак відмовився коментувати детальніше цей випадок.