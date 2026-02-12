Мстислав Чернов нагороджений за фільм за фільм «2000 метрів до Андріївки»

Мстислав Чернов став лауреатом премії Гільдії сценаристів США за фільм «2000 метрів до Андріївки». Він отримав премію Премії Пола Селвіна, йдеться на сайті Гільдії.

«Ця премія присуджується члену Гільдії, чий сценарій найкраще втілює дух конституційних і громадянських прав та свобод, які є незамінними для виживання вільних сценаристів у всьому світі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями режисер отримав нагороду від Гільдії режисерів.

«2000 метрів до Андріївки» вийшла в прокат 28 серпня минулого року. Фільм фіксує шлях Третьої штурмової бригади до звільнення села Андріївка поблизу Бахмута, що відділене від українських позицій двома кілометрами замінованої лісосмуги. Оператором фільму разом з Черновим став його колега з Associated Press Алекс Бабенко. Музику до фільму написав дворазовий лауреат «Ґреммі» Сем Слейтер, відомий за проєктами «Чорнобиль» та «Джокер».