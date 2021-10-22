Школи Мукачівської територіальної громади із понеділка, 25 жовтня, переходять на дистанційне навчання. Причина – проблеми з газопостачанням. Про це у п’ятницю, 22 жовтня, повідомила прес-служба Мукачівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, міськрада та управління освіти докладає усіх зусиль, щоб розпочати опалювальний сезон, проте наразі всі школи Мукачівської громади відправляють на дистанційне навчання.

«На жаль, у зв’язку з відсутністю газопостачання та проблемою закупівлі газу по всій державі, неможливістю проведення торгів здійснювати опалення у закладах освіти немає можливості», – коментує начальниця управління освіти, культури молоді та спорту Мукачівської міськради Катерина Кришінець-Андялошій.

Нагадаємо, з 18 жовтня всі школи Мукачівської територіальної громади достроково відправили на осінні канікули через проблеми із постачанням газу для бюджетних закладів та у зв’язку із рекомендаціями МОЗ

Додамо, у понеділок, 11 жовтня, на Закарпатті оголосили надзвичайну ситуацію через відмову компаній постачати газ бюджетним установам за пільговими цінами. Компанії, які до зростання цін виграли торги та уклали договори на постачання газу, відмовляються це робити: ціна у договорах є значно нижчою за сьогоднішню ринкову.