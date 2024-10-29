Відбулась довгоочікувана прем’єра відновленої, диджиталізованої та, найголовніше, україномовної версії мультфільму «Бобе Майсес» на YouTube, повідомляє Довженко-Центр.

Перший і на цей час єдиний в Україні анімаційний фільм, створений за мотивами єврейського фольклору, вперше з’явився на екранах ще 31 рік тому. Це був блискучий режисерський дебют Олени Касавіної, який отримав багато нагород та був визнаний Найкращим анімаційним фільмом України 1993 року.

Знятий на аналогову кіноплівку, цей унікальний мистецький твір мав усі шанси бути знищеним. Окрім того, як і більшість стрічок того часу, він був російськомовним. Понад три десятиліття режисерка мріяла, що одного разу «Бобе Майсес» знову зʼявиться на екранах, але цього разу – українською.

Завдяки спільним зусиллям творчої групи, кінокомпанії «МаГіКа – фільм» та Довженко-Центру вдалося оцифрувати стрічку, провести ремастеринг та надати їй нового звучання. Українським голосом кінокартини стала акторка Ада Роговцева.

«Цей матеріал. Він мені відразу сподобався. Прочитала на ніч, посміхнулася і захотіла, щоб уже настав ранок і я вийшла на роботу. Фільм прекрасний, досконалий, з великим гумором. І серйозний, і філософський. Анімація прекрасна. Для мене це досконалий твір», – розповіла акторка.

«Коли відбувається відкрита військова агресія проти нашої країни, коли ворог активно веде інформаційну війну, розповсюджує фейки про нацизм та антисемітизм, які нібито панують в Україні, повернення анімаційного фільму за мотивами єврейського фольклору, я вважаю дуже впливовим інструментом у подоланні кремлівської пропаганди», – вважає продюсер стрічки Геннадій Кофман.

Фільм можна вільно побачити на YouTube.