До емоцій з першого мультфільму додалась тривожність

Анімаційний фільм Disney Pixar «Думками навиворіт 2» за перший вікенд здобув у світовому прокаті 295 млн доларів. Це зробило його другим за величиною стартом в історії Pixar після «Суперсімейки 2» (2018).

У Північній Америці фільм зібрав 155 млн доларів, що є найбільшим відкриттям року та четвертим за величиною дебютом для фільму з рейтингом PG. Цей результат значно перевершив очікування та став свідченням того, що глядачі різного віку чекали на продовження франшизи.

За межами Північної Америки «Думками навиворіт 2» також зібрав чималі суми. Найуспішнішими ринками стали Мексика (30,2 млн доларів), Корея (14,9 млн доларів), Великобританія (13,9 млн доларів), Німеччина (8,1 млн доларів). На таких великих ринках, як Франція, Італія, Іспанія, Китай і Японія, мультфільм ще не стартував.

«Думками навиворіт 2» досліджує емоції, з якими стикаються підлітки. Саме його темою та художніми якостями фахівці пояснюють такий фінансовий успіх фільму.