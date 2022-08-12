Вступники, які не змогли зареєструватися для участі в національному мультипредметному тестуванні в основний і додатковий періоди, матимуть змогу це зробити 12 - 15 серпня, повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

«Наказом МОН унесено зміни до Календарного плану організації та проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту і передбачено спеціальний період реєстрації для участі в НМТ. Вступники, які не змогли зареєструватися для участі в тестуванні в основний і додатковий періоди, матимуть змогу це зробити 12-15 серпня», – йдеться у повідомленні.

Для участі у спеціальній сесії НМТ, вступникам, які ще не зареєструвалися для участі в тестуванні, потрібно в період з 12 по 15 серпня створити реєстраційну картку, бланк якої автоматично формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися», розміщеного на вебсайті УЦОЯО. Сформувати комплект документів, що містить оформлену реєстраційну картку, копію паспорта, копію документа про повну загальну середню освіту (за потреби медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою № 086-3/о), і надіслати його до того регіонального центру оцінювання якості освіти, адресу якого зазначено в контрольно-інформаційному листі, сформованому разом із реєстраційною карткою.

Якщо немає змоги скористатися засобами поштового зв’язку, документи можна надіслати на електронну адресу відповідного регіонального центру, вказану в реєстраційному повідомленні. У темі листа необхідно зазначити своє прізвище, а також те, що це реєстраційні документи.

З 24 серпня вступники можуть дізнатися свій логін і пароль, правильно увівши дані до спеціального сервісу «Отримання доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ-2022». Важливо уважно вводити персональні дані.

Далі дати підготовки до НМТ такі:

з 25 по 30 серпня на Інформаційній сторінці учасника необхідно вибрати населений пункт для проходження НМТ;

З 5 по 7 вересня – остаточно визначатися з вибором населеного пункту для проходження НМТ, вказати його назву на Інформаційній сторінці;

до 10 вересня – отримати запрошення з інформацією про місце розташування тимчасового екзаменаційного центру для проходження НМТ, датою та часом початку тестування;

спеціальна сесія Національного мультипредметного тесту відбудеться з 12 по 16 вересня.

Нагадаємо, цьогоріч через війну для вступників запровадили НМТ замість зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).