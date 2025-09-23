Мультфільм про пса-розмінувальника виходив на ютуб-каналі Patron the Dog

Виробництво українського мультсеріалу «Пес Патрон» зупинили через рішення президента США Дональда Трампа про закриття ґрантових програм USAID. Про це повідомляють «Українські Новини» з посиланням на авторку сценарію мультсеріалу та аніматорку Сашу Рубан.

У першому сезоні вийшло 10 серій і спеціальний епізод, а також п’ять серій другого сезону, інші п’ять серій завершити не вдалося через скасування ґрантових програм, які фінансували розробку серіалу.

Зазначається, що у зв’язку із закриттям USAID постраждав ще один український анімаційний проєкт – серіал «На краю світів».

Про що мультфільм «Пес Патрон»

Український повчальний дитячий анімаційний вебсеріал з 2023 року про відомого пса-розмінувальника Патрона, що виходить на ютуб-каналі Patron the Dog. За сюжетом, Патрон перемагає Бубухів, знешкоджуючи вибухонебезпечні предмети, рятує звіряток і товаришує з котом, на ім’я Том.