Оцифровано всі 1262 сторінки Острозької біблії, включно з обкладинкою

Музей у місті Острог на Рівненщині оцифрував один з найдавніших стародруків – Острозьку біблію 1581 року. Як повідомила прес-служба Рівненської облради, оцифруванням стародрука займались у «Державному історико-культурному заповіднику Острога» за допомоги Українського культурного фонду.

Переглянути онлайн-варіант біблії можна за посиланням. Всього було оцифровано 1262 сторінки видання, включно з обкладинкою, у високій якості, аби користувачі могли роздивитись найдрібніші деталі.

Зазначимо, що Острозька Біблія — це одне з найважливіших кириличних стародрукованих видань, яке було підготовлене гуртком учених при Острозькій Академії і надруковане в Острозі друкарем Іваном Федоровим, за сприяння князя Костянтина Острозького. Книга була видана в 1581 році церковнослов'янською мовою.

Загалом проект з оцифрування стародруків, на який музей виграв грант, передбачає створення онлайн-каталогу цифрових копій 40 найцінніших кириличних стародруків з колекції установи – видань Острозької, Львівської, Почаїської та Київської друкарень XVI-XVIII століття.