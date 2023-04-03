Книги, які знайшли прикордонники, відправили на експертизу

У пункті пропуску «Краківець» прикордонники разом з митниками знайшли в жінки колекцію старовинних книжок. Серед них були стародруки церковного характеру. У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби у понеділок, 3 квітня, розповіли, що книги вилучили на експертизу.

Жінка, яка везла стародруки, зазначила, що не знала про їхню цінність. «Під час бесіди 43-річна жінка пояснила, що книжки, які вона перевозить, із колекції її чоловіка і що вона нібито не знала, що вони можуть цінність. Речі, які можуть становити культурну та історичну цінність, вилучено. Триває експертиза», – розповіли у прес-службі Держприкордонслужби.

Серед книг, які знайшли на кордоні, була рукописна Біблія, дату якої наразі не змогли встановити. Крім цього, жінка перевозила друковану Біблію 1823 року, «Втрачений Рай» Джона Мільтона 1897 року, «Проповіді» Джеймса Фостера 1794 року.

Нагадаємо, що у січні 2023 року Галицький районний суд закрив справу про зникнення 500 стародруків з Львівської галереї мистецтв. Втрату книг та документів вважають найбільшою в історії України.