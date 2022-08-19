Мета проекту – популяризувати українську культуру та долучити міжнародну аудиторію до регулярної підтримки України

Найбільший у світі стримінговий музичний сервіс Spotify до Дня незалежності України перейменує плейлист Music of Ukraine на UNITED24: Music For Ukraine. До нього увійдуть українські пісні, а також треки закордонних виконавців, які підтримали Україну, повідомила прес-служба Spotify.

В описі плейліста кожен слухач знайде посилання на фандрейзингову платформу країни UNITED24, ініційовану президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначається, що мета проекту – популяризувати українську культуру та долучити міжнародну аудиторію до регулярної підтримки України.

Плейліст буде постійно оновлюватись, щотижня поповнюючись global friends of Ukraine - відомими світовими виконавцями, які популяризуватимуть проект серед західної аудиторії. Для цього кожен артист запише відео із закликом підписатись та задонатити, а також присвятить одну зі своїх пісень Україні, яку закріплять першою в плейлісті.

Сервіс Spotify отримав спеціальне звернення Володимира Зеленського, у якому він закликає меломанів по всьому світу слухати українські пісні, поширювати їх та допомагати Україні.

«Шість місяців тому Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Ми вистояли, а голоси наших виконавців лунали в усьому світі. Боротьба триває, і сьогодні ми потребуємо вашої підтримки як ніколи. Дякую всім поціновувачам музики. Слухайте українську музику, поширюйте її та доєднуйтесь до нашої фандрейзингової платформи UNITED24!», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у травні Володимир Зеленський оголосив про запуск ініціативи United24, завдяки якій підтримати Україну можна з будь-якої точки світу. Кошти йдуть на оборону і розмінування, гуманітарну та медичну допомогу і відбудову держави.

До слова музичний сервіс Spotify запрацював в Україні 15 липня 2020 року.