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Популярний стріминговий сервіс Spotify більше не працюватиме в Росії. Про це у п’ятницю, 25 березня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Spotify припиняє свою діяльність у РФ. Раніше сервіс перестав продавати преміум підписку, а тепер зовсім йде з ринку», – написав Федоров у Telegram.

Після військового вторгнення Росії в Україну 3 березня Spotify повідомив, що закриває свій офіс у Росії, але сервіс буде доступний для користувачів. Також Spotify вилучали весь російський пропагандистський контент. Spotify почав працювати в Росії у липні 2020 року. Запуск у цій країні компанія назвала «найуспішнішим за весь час».

У своїй заяві Spotify пояснює, що компанія прагнула продовжувати роботу у Росії, але нещодавно прийняті у цій країні закони, накладають додаткові обмеження доступу до інформації, ліквідують свободу слова і криміналізують деякі види новин. У компанії вважають, що це може загрожувати співробітникам Spotify та, можливо, слухачам.

Spotify – це інтернет-сервіс потокового аудіо, що дозволяє легально й безплатно прослуховувати музичні композиції. Надає послуги легального онлайнового стримінгу аудіозаписів основних світових і незалежних лейблів, в тому числі BBC, Sony, EMI, Warner Music Group та Universal. Запущений у жовтні 2008 року шведським стартапом «Spotify AB».

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