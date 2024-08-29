Львівська національна філармонія

У перший осінній місяць ніби сама природа підштовхує до нових барв, емоцій, звершень. Тому музиканти вже підготували нові програми, які припадуть до душі глядачам.



Неділя, 01.09.2024 о 18:00. Музика в старому Львові | Меса

Розпочнеться вересень фінальним концертом ХІ Міжнародного фестивалю «Музика в старому Львові», перлиною якого стане виконання «Missa» латвійського сучасного композитора Петеріса Васкса. За словами композитора: «Голоси та струнні так чудово звучать разом, адже обидва співають – співає хор, співають струнні – отже, це — подвійний ефект».

Також у виконанні Галицького академічного камерного хору та Академічного камерного оркестру «Віртуозів Львова» під орудою Богдана Притули прозвучить українська сучасна духовна музика.

Середа, 04.09.2024 о 18:00. Духовна елегія

Організатори запрошують прожити цей неймовірний досвід в акустичному просторі фоє Львівської національної філармонії. Олена Мацелюх і Софія Окрутна разом створять захопливу атмосферу завдяки поєднанню глибокого, потужного звуку органу й оксамитового, проникливого тембру віолончелі. До того ж українські композитори відобразили у своїх творах багатство національної культури, поєднуючи різноманітні емоційні палітри. Ця музика розкриє водночас світлі й темні сторони нашої історії та життя.



П’ятниця, 06.09.2024 о 19:00. Людкевич: музична вітальня

Зануритись в музичні настрої одного з культурних осередків міста – будинку композитора, львівʼянина Станіслава Людкевича пропонують відомі львівські музиканти сучасності – Струнний квартет «Фенікс», піаністка Олена Макаревич та солістка події – сопрано Софія Соловей.«Музична вітальня» – це камерний концерт вибраних романсів композитора.

Написані впродовж майже усієї столітньої історії Людкевича, присвячені друзям, ці романси були створені для того, щоб ділити їх з близькими, пройматись вишуканою мовою українських поетів, відчувати їх мерехтливі душевні поривання.

П’ятниця, 13.09.2024 о 19:00. Вечір з симфонічним оркестром

Центральною ідеєю першого концерту Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії у цьому сезоні стало дослідження цілого пласта європейської музики на перетині років, що так чи інакше ведуть до цифри 2024. Симфонічну поему «Ленор» Анрі Дюпара, поему «Влтава» Берджіха Сметани, Сарабанду та інтермецо із балетної сюїти № 2 «Fabula aeterna», «Continuo» Яна Клусака, «Concertante» № 1 Йозефа Ліндпайнтнера та «Гімн справедливості» Альберіка Маньяра оркестр пропонує почути в спільних з солістами: Євгеном Білецьким, Степаном Сивохіпом, Григорієм Чепелюком, Андрієм Ткачуком, Олександром Холодюком та диригентом – Сімоном Камартіном

Субота, 14.09.2024 о 18:00. Ґрунт

Запрошуємо на відкриття 26-го концертного сезону Академічного симфонічного оркестру INSO-Львів! На вас чекає вечір піднесеної української та фінської музики, яка випромінює любов до рідної землі та наповнює життєдайною силою.

Симфонічну розкіш Рапсодії українського композитора Левка Колодуба підхопить справжня перлина світової класики – Симфонія №2 фінського композитора Яна Сібеліуса, написана 1902 року. Про Другу симфонію Сібеліус говорив: «Це сповідь душі», та фінська публіка одразу назвала її «Патріотичною» та навіть «Симфонією незалежності». Диригуватиме у цей вечір британський диригент – Пол Манн.

Неділя, 15.09.2024 о 18:00. Мелодії з ароматом кави

У програмі забуті шедеври української пісні українських класиків Богдана Весоловського, Анатолія Кос-Анатольського, Володимира Івасюка. Відомі солісти та інструменталісти: Ірина Доля, Ольга Томків-Верхоляк, Василь Понайда, Марія Стоколяс, Андрій Хавунка та Роман Милян у супроводі ТанцТеатру «Життя» презентують вечір у затишній атмосфері, наповненій теплим ароматом свіжозвареної кави. Відкривайте багатство звукових нюансів шлягерів минулого століття, що залишать приємний післясмак у вашій душі. Запрошуємо на концерт, що стане незабутнім дотиком мистецтва до вашого серця!

Середа, 18.09.2024 о 19:00. Barocco incredibile* | Бароко неймовірне

Програму першого концерту сезону Ансамбль давньої музики Terra Barocca назвав Вarocco incredibile. Це своєрідна преамбула до наступних програм. Чим вона особлива? Під час планування нового сезону кожен з виконавців запропонував свій улюблений твір. Так що цього вечора ви зможете почути інструментальну музику XVII-XVIII століття різних європейських шкіл для дуже різних складів інструментів.

Звучатиме соната для чотирьох інструментів італійського композитора Арканджело Кореллі, музика німецьких майстрів Георга Фрідріха Телеманна, Йоганна Себастьяна Баха та Георга Муффата. До Англії початку XVIII століття ми відправимось разом зі скрипковою сонатою Генрі Екклза. Відчути атмосферу Версалю, де танці були чи не найпопулярнішим способом провести час, нам допоможе Сюїта Жана-Фері Ребеля під промовистою назвою Les Caractères de la Danse («Характери танців»).

Четвер, 19.09.2024 о 19:00. Відкриття ювілейного сезону Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова»

Впродовж 30-літньої діяльності колектив став одним з провідних оркестрів Львівської національної філармонії та одним із найкращих камерних оркестрів країни. Перший концерт ювілейного сезону присвячений одній з найдоленосніших співпраць в історії оркестру – співпраці з Мирославом Скориком, адже вже славетний на час створення оркестру композитор, не лише підтримав ідею молодого колективу, а й писав для «Віртуозів Львова», був солістом на деяких концертах та навіть спільно записав СD! Тож у програмі відкриття прозвучать вибрані твори композитора: духовні та світські, з впізнаваним карпатським колоритом та численними алюзіями на музичні скарби минулого. Усіх їх обʼєднує виразна та нескінченна мелодійність Скорика, що ніби довга пісня людського життя продовжує звучати в стінах філармонії.



Неділя, 22.09.2024 о 18:00. Ігор Закус. I’m Alive

Ігор Закус – артист, чия музика завжди особливо чутлива, часто вразлива, щиро просякнута духовністю. Для нього завжди найголовнішою є мелодія, що розповідає історію, оформлена засобами електричних та акустичних інструментів, покладена на колоритний грув. Для Закуса музика – мова, якою він доносить свої думки, оповідає про почуття та досвід.

Колосальної виразності музиці I’m Alive додають нові друзі, – виконавці, які грають із Закусом. Вони не лише справжні майстри, а й люди, які щиро повірили в цю історію, відчули, розділили її з автором, зрештою, зробили також своєю.



Неділя, 22.09.2024 о 11:30. Лісова музична школа. Перший дзвоник

Лісова музична школа – це особливе чарівне місце, де кожен зможе доторкнутися до магічного світу музики. Саме туди поспішає потрапити на навчання славнозвісний хлопчик-звук Дзень-Бум, який тепер, проживаючи на планеті Земля, вирішив поповнити свій музичний багаж знань.

У лісовій школі, як і у справжній музичній школі, є спеціальні музичні класи, які ведуть особливі вчителі та наставники. Після «проходження» такого класу – кожен отримає спеціальну відмітку і, що найголовніше, вміння та знання, аби наприкінці з відзнакою закінчити своє навчання і отримати «золоту медаль» випускника. Також перед кожним концертом, об 11:00 на маленьких слухачів чекатимуть веселі інтерактиви від Центру музичного розвитку «TEMPO».

Середа, 25.09.2024 о 19:00. Бах. Кавова кантата

Мало хто з нас сьогодні уявляє свій ранок без запашної кави! Очевидно, великий композитор теж був небайдужий до цього магічного напою, адже його милий музичний жарт на підтримку однієї із лейпцизьких кав’ярень не лише викликав справжній фурор у тогочасної публіки, а й досі звучить у різноманітних концертних залах, даруючи задоволення кавоманам та меломанам!

Тож запрошуємо усіх наших однодумців у музично-кавових питаннях прийти до нашої зали, щоб разом з Камерним оркестром Хмельницької обласної філармонії насолодитися яскравим театралізованим прочитанням цього елегантного твору, вишуканою музикою та, звичайно, філіжанкою кави! Неперевершені солісти, балет та камерний оркестр з нетерпінням чекають на цю атмосферну зустріч! Затишний вечір буде сповнений цікавих несподіванок – не пропустіть!



Четвер, 26.09.2024 о 19:00. Вечір із симфонічним оркестром

Континуум вражень самотнього мандрівника в Увертюрі «Гібриди» Фелікса Мендельсона, протест проти тогочасних музичних тенденцій у Четвертій Симфонії Яна Сібеліуса, філософські роздуми над сучасністю нашого сучасника Євгена Станковича та найхарактерніші ритми Богемії та Моравії «Слов’янських танців» Антоніна Дворжака оживуть в програмі від Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії під керівництвом Теодора Кухара. Організатори запрошують випробувати на собі враження, що справляє найрізноманітніша симфонічна музика у виконанні професіоналів.



Четвер, 19.09.2024 о 17:00. Камерна сцена. В обіймах ніжності

Музично-поетична зустріч із солісткою Львівської філармонії ім. Мирослава Скорика Лілею Вікарук подарує відвідувачам ту палітру емоцій, що здатні торкнутися найпотаємніших струн людської душі. Поезія й музика авторки та виконавиці, мов сліди, залишені від прожитого, відчутого й побаченого, здійнялися на крила, щоб надихати, вселяти віру й дарувати надію.

Ознайомитися з подіями детальніше та придбати квитки можна за посиланням.