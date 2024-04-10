Європейські дні крафту та художніх ремесел – це щорічний фестиваль, який здавна проходить у різних містах Європи. І от вперше така подія відбулась в Україні.

В Україні є дуже багато крутих крафтових виробників, митців і ремісників

«В Європі насправді дуже добре інституційно поставлено цей крафтярський рух. Є багато асоціацій і організацій, які його підтримують і популяризують. В Україні є дуже багато крутих крафтових виробників, митців і ремісників і нам бракує отаких інституцій. Тому треба пробувати вчитися від них як це організовувати», – каже директор департаменту маркетингу Кредобанку Андрій Мельник.

У межах Європейських днів крафту у Львові презентували книгу про традиційні ремесла Contemporary Ukrainian Craft. Філософія крафту – це неповторність, увага до деталей, автентичність та екологічний підхід.

А ще крафтове мистецтво є втіленням унікальних ідей та емоцій майстра. Тому у виданні зібрали близько півсотні локальних майстрів-крафтярів, які розповіли про процес створення своїх унікальних продуктів. Книгу було видано українською та англійською мовами, аби увесь світ міг ознайомитися із цим унікальним кодом нашої нації.

«В такі часи ідентичність і бажання відстояти себе, нести свої традиції – це бажання, воно ще більше зростає. Тому зараз, я упевнена, що українські традиції й крафт будуть ще більше розвиватися. І про цього будуть дізнаватися за кордоном це точно», – зазначила Тетяна Антонюк, редакційна директорка видавництва CP PUBLISHING.

Ексклюзивним партнером фесту став Кредобанк, який пропонує унікальний продукт – Craft Banking

Невипадково ексклюзивним партнером Європейських днів крафту в Україні, організованих Ремісничою Палатою України, став Кредобанк. Адже підтримуючи філософію крафтового виробництва, банк створив унікальний продукт – Craft Banking.

Одне з пріоритетних завдань Кредобанку в умовах повномасштабної війни – бути опорою для українського бізнесу. І не тільки для великого, а й для підприємців, ремісників і крафтярів-виробників, кажуть банкіри.

«Наша ідея крафт-банкінгу дозволяє нам зараз підтримувати наших українських виробників, бізнесменів. З фінансової точки зору нам вдається їм пропонувати ті унікальні сервіси й продукти, які допомагають їм розвиватись», – стверджує иконавча директорка напрямку продажів та мережі Кредобанку Оксана Стецьків.

Гасло цьогорічних Європейських крафтових днів – «Маленькі пальчики, руки експертів». Організатори заходів хотіли залучити маленьких українців до крафтового мистецтва. Тому й організували для малечі чимало децентралізованих майстер-класів, коворкінгів і зустрічей з крафтярами.

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