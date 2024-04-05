З 2 по 7 квітня у Львові відбуваються Європейські дні крафту та художніх ремесел. В Європі вони проходять з 2002 року, Україна ж долучилася вперше.

Генеральним партнером події є Кредобанк. Як розповідає Андрій Мельник, директор департаменту маркетингу Кредобанку, фінустанова вирішила долучитися до заходу, організованого Ремісничою палатою України.

«Гаслом цьогорічних Європейських днів крафту та художніх ремесел є «Маленькі пальчики, руки експертів». Ми подумали, що треба передати експертність художників і майстрів дітям», – зазначає Андрій Мельник.

Мета проекту – популяризація українських крафтових ремесел

Мета проекту – популяризація українських крафтових ремесел, зокрема серед дітей. У межах події відбуваються різноманітні майстер-класи з гончарства, вибійки та створення ляльки-мотанки. До заходів долучаються діти зі львівських спеціалізованих шкіл.

Юні учасники події мають змогу дізнатися факти з історії ремесел та виробів. «Ось такі лялечки, які ми будемо робити, називали просто ляля або ляля з горішком. Зараз дослідники кажуть, що слово «мотанка» з’явилося пізніше. Але воно прижилося і гарно характеризує сам процес», – розповідає фахівчиня з виготовлення ляльки-мотанки.

На цей майстер-клас завітали вихованці спецшколи для дітей з порушенням слуху. До подій від Кредобанку вихованці закладу долучаються не вперше.

«Наші діти завжди в захваті від майстер-класів і, звісно, ми відгукнулися», – каже Любомир Мостовий, керівник спецшколи Марії Покрови для дітей з порушенням слуху.

Після заходу діти діляться емоціями. Кажуть, створювати ляльку-мотанку було цікаво. Павло Носань, один з учасників майстер-класу, впевнено розповідає, які кроки почергово потрібно здійснити, аби зробити таку красу: «Спершу ми кладемо хустку, потім горішок, зав'язуємо голову, потім руку, жилетку, а далі – плаття».

Хлопець планує поставити ляльку у шафу – вона стане для нього нагадуванням про захопливу практику створення речі власними руками.

Європейські дні крафту та художніх ремесел у Львові триватимуть до 7 квітня. Дізнатися детальніше про заплановані події можна на сторінках Кредобанку у соцмережах:

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