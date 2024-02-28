Освітній проект «Сміливість бути»

Проект реалізували цього навчального півріччя у школах міста в партнерстві з «Фундацією Кредо» та педагогами. Як повідомляють організатори, діти навчались економіки й фінансової грамотності, поєднуючи цікаву теорію з динамічною практикою.

«Такі проекти Кредобанку – додаткова можливість поширювати фінансову грамотність на мережу всіх закладів», – зазначила заступниця начальника міського управління освіти Галина Пирин.

Фінансова грамотність є важливим предметом вивчення у багатьох освітніх закладах. А подібні проекти, яким активно сприяє Кредобанк – додаткова можливість поширювати фінансову грамотність серед молодого покоління.

Конкурс бізнес-ідей – фінальний етап проекту «Сміливість бути»

Конкурс бізнес-ідей – це фінальний етап проекту. До цього знані підприємці міста, бізнес-тренери, економісти та банкіри знайомили дітей із мистецтвом лідерства, презентації та управлінням собою, пояснюють у Кредобанку.

«Це наше майбутнє. Для нас дуже важливо, щоб як частина їх досвіду і їх освіти була фінансова грамотність, яка важлива в кожній країні. Радий, що ми можемо бути частиною такого підходу, надати свою допомогу.», – каже Єжи Яцек Шугаєв, голова правління Кредобанку.

Головна тема проекту – соціальна відповідальність бізнесу

Загалом, у фіналі командами старшокласників представили 26 інноваційних бізнес-ідей. Головна тема – соціальна відповідальність бізнесу.

«Дуже тяжко було обирати. Це проекти, які були пов'язані з доглядом за тваринами, проекти, які пов'язані з читанням, створенням читацьких просторів, це є проекти пов'язані з інноваційними і креативними ідеями. Переможці є. Вони є спільні для всіх. Тому що дітки зачепили не лише бізнес-ідеєю, а й зуміли презентувати її», – зауважує Соломія Говоруха, голова благодійного фонду «Фундація Кредо».

Три команди-переможці проекту вже на весняні канікули поїдуть до Варшави на вікенд. Там «Фундація Кредо» підготувала для дітей насичену програму. Решта учасників також не залишились з нічим – за свої бізнес-ідеї також отримали цінні подарунки від партнерів проєкту.