Проект «Сміливість бути» для львівських школярів

Благодійний фонд Кредобанку «Фундація Кредо» реалізовує у львівських школах ініціативу «Сміливість бути». Мета проекту – заохотити школярів до підприємництва та навчити фінансової грамотності.

У межах ініціативи для старшокласників вже провели лекції про бізнес, лідерство та управління собою. Заняття проводять успішні підприємці. Зокрема, своїм досвідом поділився бізнесмен Михайло Гевко.

«Розказував, як почати бізнес, звідки брати клієнтів. Також про страхи, які можуть виникати при тому всьому, сумніви; як шукати партнерів та фінансування для власної ідеї. Тобто всі практичні питання, які цікавили дітей», – зазначив Михайло Гевко.

Школярі мають продумати та представити свою бізнес-ідею

«Сміливість бути» зараз перебуває на наступному етапі – школярі мають розробити бізнес-ідею та презентувати її. До участі зголосилися понад 49 команд.

Як пояснила голова благодійного фонду «Фундація Кредо» Соломія Говоруха, завдання учасників проекту полягає у тому, аби продумати у всіх аспектах свій бізнес.

«Вони мають заповнити бізнес-канву: для якого сегменту, хто буде клієнтом, які продукти продаватиме їхній бізнес, як виглядатиме процес. Ми оцінюємо насамперед креативність, цікавість і обґрунтованість ідеї, логічний виклад матеріалу, а також саму презентацію», – сказала Соломія Говоруха.

Вчителі зазначають, що проект «Сміливість бути» подобається учням.

«Дітям цікаво. Коли це просто лише теорія, коли ми говоримо про депозити та кредити, це потрібно. Але коли це ще й має практичне значення, тобто коли учні бачать, що їхня ідея може втілитися в життя – це однозначно дуже круто», – наголосила вчителька з ліцею «Надія» Лідія Голосова.

Вже 26 лютого школярі захищатимуть свої бізнес-ідеї. Три команди, які переможуть, отримають у подарунок від «Фундації Кредо» поїздку до Варшави.