Кредобанк разом із «Благодійним фондом «Фундація Кредо» долучає львівських школярів до Всесвітнього тижня грошей Global money week та розпочинає навчальний челендж з фінансової грамотності та марафон зустрічей по всіх школах міста.

На навчанні школярам розповідають про те, як правильно використовувати гроші та банківські картки

«Нам вдалося зібрати 50 волонтерів Кредобанку, які протягом тижня, а саме стільки триває Global money week, готові піти на зустрічі у школи міста Львова, а таких зустрічей буде 100, і ми там розповімо діткам про те, як правильно використовувати гроші, яким чином відкривати платіжні картки, які ризики можуть бути пов’язані з використанням готівкових та безготівкових коштів, і, що найважливіше, – як не впасти в око шахраю», – ділиться Соломія Говоруха, голова БО «Фундація Кредо».

Школярі часто користуються банківськими картками, кажуть у «Фундації Кредо». Щобільше, зараз багато з них мають платіжні цифрові картки, які прив’язані до батьківських рахунків.

Відтак, щодня ними здійснюють оплату, навіть у навчальних закладах. Тому фінансову грамотність треба починати вчити разом з абеткою.

Нікому не можна повідомляти CVV-код та пін-код банківської картки

«Діти, які мають платіжні картки, повинні пам’ятати, що можна повідомляти, а якими даними можуть володіти тільки вони. Наприклад, CVV код – це код, який не можна повідомляти нікому: ні банку, ні безпеці банку, нікому! Друге, це – пін-код, яким ти користуєшся в банкоматі, його також не можна повідомляти нікому, бо тоді зловмисник з реквізитами твоєї карти зможе зняти гроші», – зазначає Соломія Говоруха.

Львівські школи та ліцеї раді долучитися до такого проєкту, адже це чудова можливість для учнів отримати потрібний досвід. Тому курс фінансової грамотності стає базовим у деяких навчальних закладах.

Важливо у будь-якому віці вміти правильно розпоряджатися своїми фінансами

«Фінансово обізнаним потрібно бути завжди й в усьому. Попри те, вдало і правильно вміти розпоряджатися своїми фінансами є важливо у будь-якому віці. Також потрібно їх страхувати і дбати про безпеку фінансів: і як вкласти, так і вміти правильно використовувати у повсякденному житті», – каже керівниця тьюторів ліцею «Еколенд».

Зауважимо, що «Фундація Кредо» разом із Кредобанком постійно організовує й інші освітні проєкти з нагородами для найуспішніших учнів. Детальніше про це можна дізнатися на сайті або у соцмережах банку.

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