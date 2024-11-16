Оля Цибульська скасувала концерт за 2 години до виступу

Співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки вручили повістки музикантам української співачки Олі Цибульської. Музиканти отримали повістки за дві години до концерту у Вараші на Рівненщині, тож співачка концерт скасувала.

Концерт Олі Цибульської був запланований у Вараші в суботу, 16 листопада. Він мав відбутися в Палаці культури ВП «Рівненська АЕС» о 18:00. За дві години до концерту у Instagram-stories співачка повідомила, що на вʼїзді у місто співробітники ТЦК і СП вручили музикантам із її команди повістки та відправили на ВЛК.

Кількість мобілізованих чоловіків із команди вона не уточнила, однак повідомила, що не зможе виступати сама, тому концерт 16 листопада скасували. Всі, хто придбав квитки, може їх повернути за місцем покупки.

«Хлопців, музикантів, які мали сьогодні мали зі мною грати для вас концерт, їм вручили повістки і мобілізували. Я можу вийти до вас сама, але це, напевно, не те, за чим ви сюди прийшли. Тому дякую вам за розуміння. Квитки можете повернути», – повідомила Оля Цибульська в Instagram.

Додамо, що, згідно з сайтами продажу квитків, наступний концерт співачки запланований на 17 листопада в Черняхові. На сайті Karabas вказано, що цей концерт скасували, однак на виступ 27 листопада в Олександрії квитки в продажу.