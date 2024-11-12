Чоловіка направили у навчальний центр для проходження курсу базової загальновійськової підготовки

В Івано-Франківську біля магазину правоохоронці затримали перехожого з фальшивими документами про непридатність до військової служби. У ТЦК розповіли, що відправили чоловіка у навчальний центр для проходження курсу базової загальновійськової підготовки.

Відео з затриманням чоловіка в Івано-Франківську з’явилося в місцевих Telegram-каналах 11 листопада. За словами його дівчини, він мав при собі документи, які підтверджують непридатність до військової служби.

«Коли чоловік йшов до магазину, його почали змушувати сідати в машину, хоч у нього були всі документи, які підтверджують його непридатність до служби. У нього відібрали телефон та відправили на ВЛК», – йдеться в дописі.

В Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли, що на вимогу пред’явити документи, які надають право на відстрочку, чоловік показав висновок Сєвєродонецької ВЛК, виданий у 2021 році. Військовозобов’язаного забрали в ТЦК, але він відмовився повторно проходити військово-лікарську комісію і поводився агресивно.

«Медики звернули увагу, що відстрочку громадянин отримав у зв’язку з тяжкими захворюваннями серця. Однак у документі з явними ознаками неякісної підробки було вказано зовсім інший діагноз. До того ж сам військовозобов’язаний Б. не зміг точно вказати слідчим про власну недугу, плутався у свідченнях і не зміг точно назвати свій діагноз», – зазначили в Івано-Франківському ТЦК та СП.

Чоловіка направили у навчальний центр для проходження курсу базової загальновійськової підготовки, а його документи – на експертизу.