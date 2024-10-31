Івано-Франківський міський суд визнав винним уродженця села Бичева Житомирської області Леоніда Поліщука у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. За те, що чоловік допоміг сину втекти з автівки ТЦК, йому призначили 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як інформував ZAXID.NET, інцидент трапився 16 серпня в Івано-Франківську. Працівники ТЦК та СП везли п’ятьох військовозобов’язаних до обласного центру мобілізації для проходження медичної комісії. В авто ТЦК був і син Леоніда Поліщука. Обвинувачений на авто наздогнав бус центру комплектування на перехресті і намагався силою витягнути сина, пошкодивши двері автомобіля.

На місці події зібрався натовп людей, хтось з присутніх викликав «швидку», щоб відвезти військовозобов’язаних в медзаклад для обстеження. Працівники ТЦК не змогли поїхати за медиками, бо через пошкоджені дверцята двигун їхнього Ford Transit заблокувала автоматика. Скориставшись цим, син обвинуваченого разом з іншими мобілізованими втекли.

Під час судового засідання 23 жовтня Леонід Поліщук уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд також врахував, що обвинувачений вперше притягується до кримінальної відповідальності і є інвалідом другої групи.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Лазарів визнав житомирця винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ і призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.